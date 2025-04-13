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    Подавит ли «Ренн» победный импульс «Гавра»?

    Гавр — Ренн: прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига 1, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Ренн»
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    Этьен Кенку («Гавр»)
    13 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Ренн». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Апреля 2025 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 18:15 Ренн

    Ренн

  • Ренн
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» после 28-ми туров чемпионата Франции находится в нижней части турнирной таблицы на 15-й строчке и борется за выживание в элите.

    «Гавр» набрал 27 баллов и на один балл опережает зону плей-офф за сохранение прописки в Лиге 1 (16-е место), а также на четыре очка — зону вылета (17-18-я позиции).

    Гавр — Ренн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Монпелье» (2:0).

    Ранее в 27-м туре французского чемпионата нормандцы теперь уже в домашних стенах также набрали три очка, когда с результатом 3:2 взяли верх над «Нантом».

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Гавр» выиграл, а в пяти последних матчах проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

    Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на три очки, особенно на своем поле, а также если учесть текущие проблемы в игре их нынешнего соперника.

    Абдулай Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» после 28-ми туров Лиги 1 также находится в нижней части турнирной таблицы и еще не обезопасил себя от сохранения прописки в элите.

    «Ренн» пребывает на 12-й строчке с отрывом в пять очков от нынешнего соперника, а также в шесть — от зоны плей-офф за выживание и девять — от зоны вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах проиграл «Осеру» (0:1).

    Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле набрал максимум очков, одержав разгромную победу над «Анже» с результатом 3:0.

    Не сыграют: травмированы — Блас, Алемдар и Сейду, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» три раза проиграл при одной победе.

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    Это говорит о плохой в последнее время форме гостей и не лучших шансах даже на один балл, особенно на чужом поле, однако стоит учитывать перевес в классе над соперником.

    Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Гавра» забивали больше 2,5 голов

    • в девяти последних матчах «Ренна» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Ренн» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.45, победа «Гавра» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Гавр» победит за 3.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Гавр — Ренн?

    Матч Гавр — Ренн состоится 13 апреля 2025 года в 18:15 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Какой прогноз на матч Гавр — Ренн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Какую сделать ставку на матч Гавр — Ренн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гавр — Ренн?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Гавр — Ренн?

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.45, победа «Гавра» — в 3.55.

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    Гавр — Ренн: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 13.04.202518:15. Подавит ли «Ренн» победный импульс «Гавра»?
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