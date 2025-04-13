Гавр
Ренн
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» после 28-ми туров чемпионата Франции находится в нижней части турнирной таблицы на 15-й строчке и борется за выживание в элите.
«Гавр» набрал 27 баллов и на один балл опережает зону плей-офф за сохранение прописки в Лиге 1 (16-е место), а также на четыре очка — зону вылета (17-18-я позиции).
Гавр — Ренн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Монпелье» (2:0).
Ранее в 27-м туре французского чемпионата нормандцы теперь уже в домашних стенах также набрали три очка, когда с результатом 3:2 взяли верх над «Нантом».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Гавр» выиграл, а в пяти последних матчах проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на три очки, особенно на своем поле, а также если учесть текущие проблемы в игре их нынешнего соперника.
Абдулай Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» после 28-ми туров Лиги 1 также находится в нижней части турнирной таблицы и еще не обезопасил себя от сохранения прописки в элите.
«Ренн» пребывает на 12-й строчке с отрывом в пять очков от нынешнего соперника, а также в шесть — от зоны плей-офф за выживание и девять — от зоны вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах проиграл «Осеру» (0:1).
Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле набрал максимум очков, одержав разгромную победу над «Анже» с результатом 3:0.
Не сыграют: травмированы — Блас, Алемдар и Сейду, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» три раза проиграл при одной победе.
Это говорит о плохой в последнее время форме гостей и не лучших шансах даже на один балл, особенно на чужом поле, однако стоит учитывать перевес в классе над соперником.
Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 13-ю голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Гавра» забивали больше 2,5 голов
- в девяти последних матчах «Ренна» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Ренн» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.45, победа «Гавра» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех из четырех последних матчей.
Ставка: «Гавр» победит за 3.55.