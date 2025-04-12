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    «Сельта» быстро расправится с «попугаями»

    Сельта — Эспаньол. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Примера, 12 апреля 2025 года

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    Яго Аспас
    12 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Эспаньол». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Апреля 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 19:30 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
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    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Сельта» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 30 матчах.

    Сельта — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:1 она переиграла «Мальорку».

    До того команда подписала мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1). При этом чуть ранее она минимально одолела «Вальядолид».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Сельта» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Кельты» нынче находятся на эмоциональном подъеме. А вот настреляла команда всего 44 мяча в 30 поединках.

    Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сельта» победила 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Кельты» твердо намерены побороться за попадание в первую шестерку.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Попугаи» еще бьются за выживание в Примере. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эспаньол» на 4 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Попугаи» разгромили «Райо Вальекано» (4:0).

    До того команда подписала мировую с «Атлетико» (1:1). А вот поединок с «Мальоркой» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Брайан Оливан — травмирован.

    Состояние команды: «Попугаи» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

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    При этом «Эспаньол» не преуспевает в плане реализации. «Попугаи» настреляли всего 31 мяч в 29 матчах чемпионата Испании.

    В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Зато Хавьер Пуадо отличился 10 результативными выстрелами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Попугаи» постараются зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Попугаи» в среднем забивают гол за матч

    • «Сельта» не проигрывает уже больше 2 месяцев

    • «Кельты» в среднем забивают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

    Прогноз: «Кельты» мотивированы приблизиться к топ-6, так что явно будут активны в атаке.

    «Сельта» нынче выглядит выгодно, и уж точно начнет встречу с активных атакующих акций.

    Ставка: Победа «Сельты» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Сельта — Эспаньол?

    Матч Сельта — Эспаньол состоится 12 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Какой прогноз на матч Сельта — Эспаньол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Сельта — Эспаньол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сельта — Эспаньол?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Сельта — Эспаньол?

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.00.

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    Сельта — Эспаньол: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 12.04.202519:30. «Сельта» быстро расправится с «попугаями»
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