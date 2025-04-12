12 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Эспаньол». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Сельта» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:1 она переиграла «Мальорку».

До того команда подписала мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1). При этом чуть ранее она минимально одолела «Вальядолид».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Сельта» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Кельты» нынче находятся на эмоциональном подъеме. А вот настреляла команда всего 44 мяча в 30 поединках.

Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сельта» победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Кельты» твердо намерены побороться за попадание в первую шестерку.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» еще бьются за выживание в Примере. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» на 4 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Попугаи» разгромили «Райо Вальекано» (4:0).

До того команда подписала мировую с «Атлетико» (1:1). А вот поединок с «Мальоркой» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Брайан Оливан — травмирован.

Состояние команды: «Попугаи» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Эспаньол» не преуспевает в плане реализации. «Попугаи» настреляли всего 31 мяч в 29 матчах чемпионата Испании.

В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Зато Хавьер Пуадо отличился 10 результативными выстрелами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Попугаи» постараются зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Попугаи» в среднем забивают гол за матч

«Сельта» не проигрывает уже больше 2 месяцев

«Кельты» в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

Прогноз: «Кельты» мотивированы приблизиться к топ-6, так что явно будут активны в атаке.

«Сельта» нынче выглядит выгодно, и уж точно начнет встречу с активных атакующих акций.

Ставка: Победа «Сельты» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06