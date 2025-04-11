11 апреля в 5-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» и «Хулбук». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баркчи» — «Хулбук», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Баркчи»

Турнирное положение: «Баркчи» новый сезон начал весьма скромно. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Баркчи» в 4 стартовых матчах разжился 5 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Баркчи» не дал себя одолеть «ЦСКА-Памиру» (3:3).

До того команда подписала мировую с «Панджшером» (0:0). Зато поединок с «Хосилотом» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Баркчи» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Баркчи» мотивирован побороться за попадание в топ-5. Вот только стабильности в игре команды нет.

В матче с «Хулбуком» команда явно будет стремиться добыть три очка. Да и оппонента вряд ли можно назвать столь ершистым.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда точно не намерена терять очки в родных стенах.

«Хулбук»

Турнирное положение: «Хулбук» выдал относительно приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Хулбук» в 4 матчах чемпионата набрал 7 зачетных пунктов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда полностью провалила. Дома она была разбита «Эсхатой» (2:5).

До того команда подписала мировую с «ЦСКА-Памиром» (0:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Истаравшан».

При этом «Хулбук» в 4 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хулбук» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

При этом «Хулбук» до последней игры прекрасно оборонялся. В трех стартовых турах чемпионата команда не пропустила ни разу.

Главной проблемой команды является недостаток опыта матчей на таком уровне. Между тем, она явно способна быть в середняках лиги.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Хулбук» постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Хулбук» не пропускал в 3 стартовых матчах чемпионата

«Баркчи» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Баркчи» не проигрывал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баркчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 2.39, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 1.82.

Прогноз: «Баркчи» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальным гостям пока недостает опыта выступлений в элите, плюс команда провалила свой предыдущий поединок.

Ставка: Победа «Баркчи» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00