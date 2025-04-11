ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийЛевандовский крушит прошлое: «Барселона» разгромила «Боруссию» Борис РотенбергКарьерный рост. Займет ли Борис Ротенберг-младший кресло гендиректора «Локо»? Игроки ПСЖ празднуют гол в ворота Астон ВиллыПариж против стереотипов. ПСЖ вырвал победу у «Астон Виллы»
    Все новости спорта

    Три очка для «Баркчи»?

    Баркчи — Хулбук. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 11 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Баркчи» — «Хулбук»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч
    11 апреля в 5-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» и «Хулбук». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баркчи» — «Хулбук», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 11 Апреля 2025 года

    Баркчи

  • Гиссар
    •  Баркчи 15:00 Hulbuk

    Hulbuk

  • Таджикистан. Высшая лига
    •

    «Баркчи»

    Турнирное положение: «Баркчи» новый сезон начал весьма скромно. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Баркчи» в 4 стартовых матчах разжился 5 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Баркчи» не дал себя одолеть «ЦСКА-Памиру» (3:3).

    До того команда подписала мировую с «Панджшером» (0:0). Зато поединок с «Хосилотом» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Баркчи» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Баркчи» мотивирован побороться за попадание в топ-5. Вот только стабильности в игре команды нет.

    В матче с «Хулбуком» команда явно будет стремиться добыть три очка. Да и оппонента вряд ли можно назвать столь ершистым.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда точно не намерена терять очки в родных стенах.

    «Хулбук»

    Турнирное положение: «Хулбук» выдал относительно приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хулбук» в 4 матчах чемпионата набрал 7 зачетных пунктов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

  • «ЦСКА может навязать борьбу за чемпионство». Кирьяков — о 23-м туре РПЛ, проблемах «Динамо» и шансах «Оренбурга» на выживание
  • Эксклюзивное интервью с бывшим форвардом московских динамовцев и сборной России
  • 08/04/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда полностью провалила. Дома она была разбита «Эсхатой» (2:5).

    До того команда подписала мировую с «ЦСКА-Памиром» (0:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Истаравшан».

    При этом «Хулбук» в 4 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хулбук» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Хулбук» до последней игры прекрасно оборонялся. В трех стартовых турах чемпионата команда не пропустила ни разу.

    Главной проблемой команды является недостаток опыта матчей на таком уровне. Между тем, она явно способна быть в середняках лиги.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Хулбук» постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Хулбук» не пропускал в 3 стартовых матчах чемпионата

    • «Баркчи» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Баркчи» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баркчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 2.39, а победа оппонента — в скромные 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 1.82.

    Прогноз: «Баркчи» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальным гостям пока недостает опыта выступлений в элите, плюс команда провалила свой предыдущий поединок.

    Ставка: Победа «Баркчи» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Альтмайер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Попырин — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Берреттини — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Боржеш — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Табило — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Легия — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Оруба
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Баркчи — Хулбук: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 11.04.202515:00. Три очка для «Баркчи»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры