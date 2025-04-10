Целе
Фиорентина
«Целе»
Путь в плей-офф: «Целе» в 1/16 финала еврокубка переиграл кипрский АПОЭЛ (2:2 — ничья, 2:0 — победа в гостях). На следующей стадии Лиги конференций словенцы добились виктории над швейцарским «Лугано» (1:0 — победа дома, 4:5 — поражение в гостях, 3:1 — победа по пенальти).
Последние матчи: После еврокубков «Целе» провел три матча в чемпионате Словении, выиграв у «Браво» (2:1), «Домжале» (1:0) и «Нафты» (3:2).
Целе — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал четыре победы и проиграл один матч.
«Фиорентина»
Путь в плей-офф: «Фиорентина» вышла в 1/8 финала напрямую, минуя стыковой раунд. За выход в четвертьфинал итальянцы выиграли у греческого «Панатинаикоса» (3:1 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).
Последние матчи: В трёх матчах Серии А «фиалки» переиграли «Ювентус» (3:0), «Аталанту» (1:0), а также сыграли вничью с «Миланом» (2:2).
Не сыграют: Проблемы со здоровьем в составе «Фиорентины» испытывают Робин Госенс, Эдоардо Бове и Андреа Колпани.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Фиорентина» выиграла три матча, одну встречу сыграла вничью и один поединок проиграла.
Статистика для ставок
- «Целе» выиграл в четвёртом матче подряд
- Беспроигрышная серия «Фиорентины» составляет четыре матча
- «Целе» и «Фиорентина» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.70, а победа «Целе» — в 7.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: В среднем за игру «Целе» и «Фиорентина» забивают по одному мячу. Можно рискнуть и сыграть на результативности команд в предстоящем матче.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.02.