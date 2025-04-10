«Целе» сыграет против «Фиорентины» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 апреля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Целе»

Путь в плей-офф: «Целе» в 1/16 финала еврокубка переиграл кипрский АПОЭЛ (2:2 — ничья, 2:0 — победа в гостях). На следующей стадии Лиги конференций словенцы добились виктории над швейцарским «Лугано» (1:0 — победа дома, 4:5 — поражение в гостях, 3:1 — победа по пенальти).

Последние матчи: После еврокубков «Целе» провел три матча в чемпионате Словении, выиграв у «Браво» (2:1), «Домжале» (1:0) и «Нафты» (3:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал четыре победы и проиграл один матч.

«Фиорентина»

Путь в плей-офф: «Фиорентина» вышла в 1/8 финала напрямую, минуя стыковой раунд. За выход в четвертьфинал итальянцы выиграли у греческого «Панатинаикоса» (3:1 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

Последние матчи: В трёх матчах Серии А «фиалки» переиграли «Ювентус» (3:0), «Аталанту» (1:0), а также сыграли вничью с «Миланом» (2:2).

Не сыграют: Проблемы со здоровьем в составе «Фиорентины» испытывают Робин Госенс, Эдоардо Бове и Андреа Колпани.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Фиорентина» выиграла три матча, одну встречу сыграла вничью и один поединок проиграла.

Статистика для ставок

«Целе» выиграл в четвёртом матче подряд

Беспроигрышная серия «Фиорентины» составляет четыре матча

«Целе» и «Фиорентина» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.70, а победа «Целе» — в 7.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: В среднем за игру «Целе» и «Фиорентина» забивают по одному мячу. Можно рискнуть и сыграть на результативности команд в предстоящем матче.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.02.