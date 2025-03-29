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    Толкнет ли «Райо» в зону вылета «Алавес»?

    Алавес — Райо Вальекано: Хозяева находятся у зоны вылета, но останутся ли они вне ее? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.35

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Райо Вальекано»
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    Кике Гарсия
    29 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Марта 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 20:30 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
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    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 28-ми туров испанского первенства набрал 27 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 17-й позиции в турнирной таблице, что вне зоны вылета, которую опережает по дополнительным показателям.

    Алавес — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура Ла Лиги «Алавес» на чужом поле разошелся миром с «Лас-Пальмасом» (2:2).

    Перед этим баскский клуб в 27-м туре национального чемпионата в домашних стенах набрал все три балла, одержав победу над «Вильяррелом» (1:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на испанское первенство, «Алавес» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

    Это свидетельствует о неплохой форме хозяев и соответствующих шансах хотя бы на один балл, тем не менее, в дуэли против превосходящего в классе соперника им будет непросто сыграть даже вничью.

    Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 28-ми туров испанского первенства набрал 37 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.

    Команда находится на девятой позиции с отставанием в семь пунктов от зоны континентальных турниров, а также с отрывом в 10 очков от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура испанского первенства «Райо Вальекано» на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2).

    Перед этим в 27-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах остался без баллов, потерпев на выезде поражение от мадридского «Реала» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Педро Диас, Хони Монтиель, Рауль де Томас, Серхио Камельо и Мумен, дисквалифицирован — Лежен.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Райо» ни разу не выиграл при двух ничьих и трех поражениях.

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей, которая хотя и не сулит хороших шансов на победу, да еще и на чужом поле, в то же время сулит неплохие перспективы на ничью.

    Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Алавес» сыграл вничью

    • в трех последних матчах «Райо» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Райо» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 2.95, победа «Райо» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из восьми последних выездных поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Райо»

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65

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    Алавес — Райо Вальекано: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 29.03.202520:30. Толкнет ли «Райо» в зону вылета «Алавес»?
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