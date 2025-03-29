29 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 28-ми туров испанского первенства набрал 27 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 17-й позиции в турнирной таблице, что вне зоны вылета, которую опережает по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура Ла Лиги «Алавес» на чужом поле разошелся миром с «Лас-Пальмасом» (2:2).

Перед этим баскский клуб в 27-м туре национального чемпионата в домашних стенах набрал все три балла, одержав победу над «Вильяррелом» (1:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на испанское первенство, «Алавес» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Это свидетельствует о неплохой форме хозяев и соответствующих шансах хотя бы на один балл, тем не менее, в дуэли против превосходящего в классе соперника им будет непросто сыграть даже вничью.

Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 28-ми туров испанского первенства набрал 37 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.

Команда находится на девятой позиции с отставанием в семь пунктов от зоны континентальных турниров, а также с отрывом в 10 очков от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура испанского первенства «Райо Вальекано» на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2).

Перед этим в 27-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах остался без баллов, потерпев на выезде поражение от мадридского «Реала» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Педро Диас, Хони Монтиель, Рауль де Томас, Серхио Камельо и Мумен, дисквалифицирован — Лежен.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Райо» ни разу не выиграл при двух ничьих и трех поражениях.

Это свидетельствует о плохой форме гостей, которая хотя и не сулит хороших шансов на победу, да еще и на чужом поле, в то же время сулит неплохие перспективы на ничью.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Алавес» сыграл вничью

в трех последних матчах «Райо» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Райо» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 2.95, победа «Райо» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из восьми последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Райо»

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65