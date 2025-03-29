Алавес
Райо Вальекано
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после 28-ми туров испанского первенства набрал 27 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда находится на 17-й позиции в турнирной таблице, что вне зоны вылета, которую опережает по дополнительным показателям.
Алавес — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура Ла Лиги «Алавес» на чужом поле разошелся миром с «Лас-Пальмасом» (2:2).
Перед этим баскский клуб в 27-м туре национального чемпионата в домашних стенах набрал все три балла, одержав победу над «Вильяррелом» (1:0).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на испанское первенство, «Алавес» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.
Это свидетельствует о неплохой форме хозяев и соответствующих шансах хотя бы на один балл, тем не менее, в дуэли против превосходящего в классе соперника им будет непросто сыграть даже вничью.
Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 28-ми туров испанского первенства набрал 37 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.
Команда находится на девятой позиции с отставанием в семь пунктов от зоны континентальных турниров, а также с отрывом в 10 очков от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура испанского первенства «Райо Вальекано» на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2).
Перед этим в 27-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах остался без баллов, потерпев на выезде поражение от мадридского «Реала» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Педро Диас, Хони Монтиель, Рауль де Томас, Серхио Камельо и Мумен, дисквалифицирован — Лежен.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Райо» ни разу не выиграл при двух ничьих и трех поражениях.
Это свидетельствует о плохой форме гостей, которая хотя и не сулит хороших шансов на победу, да еще и на чужом поле, в то же время сулит неплохие перспективы на ничью.
Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Алавес» сыграл вничью
- в трех последних матчах «Райо» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Райо» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 2.95, победа «Райо» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из восьми последних выездных поединков.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Райо»
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65