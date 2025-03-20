20 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Ливия и Ангола. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ливия — Ангола, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ливия

Турнирное положение: Ливийцы нынешнюю квалификацию проводят продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Ливия в 4 турах отбора набрала 7 очков. Причем команда забила 4 мяча при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Ливийцы не смогли переиграть Бенин (0:0).

При этом чуть ранее ливийцы одолели Руанду (1:0). А вот поединок с Нигерией завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах Ливия разжилась 1 победой. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Ливийцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда не пропускает 2 матча кряду.

Матчи с Анголой для команды традиционно складываются сложно. В четырех очных поединках Ливия по разу победила и уступила.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Ливийцы должны максимально воспользоваться фактором своего поля.

Ангола

Турнирное положение: Ангольцы скромненько проводят нынешнюю квалификацию на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Ангола в 4 стартовых турах разжилась 6 очками. При этом команда в этих матчах отличилась всего 2 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ангола уступила Лесото (0:1).

До того команда нанесла поражение той же сборной Лесото (2:0). А вот встреча с Суданом завершилась паритетом (0:0).

Вообще же, Ангола в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 4 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе ангольцы выглядят не столь выгодно. Команда забивает с огромнейшей натугой.

При этом Ангола имеет весьма надежные тылы. В свои ворота команда пропустила всего один раз в 4 матчах квалификации.

Имея весьма скромный по именам состав, Ангола, тем не менее, постарается разжиться очками. Команда рассчитывает на эффективность своих контратак.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом ангольцы уже 24 года не могут обыграть ливийцев.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

Ливия не пропускала в 2 своих последних матчах

Ангольцы в среднем забивают реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ливия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.88 и 1.40.

Прогноз: Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Ангола весьма неплохо обороняется, и вполне способна найти свой шанс в игре на контратаках.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.88