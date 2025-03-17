В рамках матча 24-го тура российской Первой лиги «Арсенал» Тула примет «Чайку». Поединок пройдет 17 марта и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Чайка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Первой лиги с 31-м очком в активе после 23-х туров. «Арсенал» отстает от топ-4 в чемпионате на 9 пунктов.

На своем поле тульская команда выступает куда лучше, чем в гостях. По результатам домашних встреч «Арсенал» занимает 8-е место в лиге, набрав 20 очков из 33-х возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги тульская команда сыграла вничью с «Черноморцем» (0:0), а до этого «Арсенал» уступил КАМАЗу со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90-й минуте.

Команда не может победить в Первой лиге на протяжении 13-и матчей подряд. За этот отрезок «Арсенал» сыграл вничью 9 раз при 4-х поражениях.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Тульскому коллективу необходимо начать побеждать, чтобы прочнее закрепиться в середине Первой лиги, а, возможно, и побороться за стыки.

В нынешнем сезоне «Арсенал» забил не так много голов (19), но при этом команда надежно действует в обороне, пропустив всего 18 мячей за 23 тура.

«Чайка»

Турнирное положение: Команда располагается на 10-й позиции Первой лиги, набрав 29 очков за 23 тура. «Чайка» опережает зону вылета на 9 баллов — комфортное преимущество.

Команда не так уж и плохо выступает на чужом поле, набрав в гостевых матчах 12 очков из 33-х возможных и занимая 9-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Чайка» проиграла КАМАЗу со счетом 1:3, а до этого команда сыграла вничью с «Уфой» (1:1), упустив победу на 90+5-й минуте.

«Чайке» не удается победить на протяжении 6-и последних матчей в Первой лиге. За этот период команда сыграла вничью с «Уралом» (1:1), «СКА-Хабаровском» (0:0) и «Шинником» (0:0), а также уступил «Родине» (0:2).

Состояние команды: У «Чайки» продолжается не самый лучший период в чемпионате, команда все никак не может победить. При этом, «Чайка» сумела зарепиться в середине Первой лиги.

В нынешнем сезоне команда играет довольно результативно. У «Чайки» есть пара форвардом, которые делают результат. Владислав Руденко забил 7 голов, а Александр Хохлачев отличился 6 раз.

Статистика для ставок

«Арсенал» Тула не может победить на протяжении 13-и последних матчей в Первой лиге

«Чайка» не выигрывала в Первой лиге на протяжении 6-и последних матчей

В единственном очном поединке команды сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.07, победа «Чайки» — 3.70, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.63 соответственно.

Прогноз: «Арсенал» будет настроен на победу. Команде пора побеждать.

Ставка: Победа «Арсенала» за 2.07.

Прогноз: «Чайка», в свою очередь, будет бороться до конца.

Ставка: Обе забьют за 2.05.