Осасуна
Хетафе
«Осасуна»
Турнирное положение: Памплонцы сражаются за выживание. На текущий момент они расположились на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Осасуна» на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот отличилась команда 32 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.
Осасуна — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Осасуна» не смогла переиграть «Валенсию» (3:3).
А вот до того команда минимально уступила «Сельте». А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда трижды сыграла вничью. В этих поединках «Осасуна» забила 5 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Памплонцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда побеждает редко и крайне натужно.
Матчи с «Хетафе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Осасуна» победил 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Памплонцы намерены оторваться от зоны вылета на более комфортное расстояние.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» бьются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Хетафе» крайне слабо атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 27 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Городские» нанесли поражение «Атлетико» (2:1).
До того команда минимально уступила «Леганесу». Да и поединок с «Бетисом» также завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Йеллу Сантьяго — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Городские» традиционно имеют весьма надежные тылы. А вот стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.
При этом «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч. Да и мотивация подняться повыше в таблице имеется.
В кадровом плане у команды ситуация довольно позитивная. Плюс отличный сезон проводит Мауро Арамбарри, на счету которого 8 мячей в Примере.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с привычной оглядкой на тылы. «Хетафе» постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Городские» до последней победы проиграли дважды кряду
- «Осасуна» не побеждает 5 матчей кряду
- «Хетафе» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.20 и 1.36.
- 3.20Спартак — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- 2.20Атлетико — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.60Ростов — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: «Хетафе» прекрасно обороняется, и вполне способен преуспеть в контратаках.
Номинальные гости намерены отдалиться от опасной зоны, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.
Ставка: Победа «Хетафе» за 3.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 3.20