16 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Хетафе». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы сражаются за выживание. На текущий момент они расположились на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Осасуна» на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот отличилась команда 32 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Осасуна» не смогла переиграть «Валенсию» (3:3).

А вот до того команда минимально уступила «Сельте». А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда трижды сыграла вничью. В этих поединках «Осасуна» забила 5 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Памплонцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда побеждает редко и крайне натужно.

Матчи с «Хетафе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Осасуна» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Памплонцы намерены оторваться от зоны вылета на более комфортное расстояние.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» бьются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Хетафе» крайне слабо атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 27 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Городские» нанесли поражение «Атлетико» (2:1).

До того команда минимально уступила «Леганесу». Да и поединок с «Бетисом» также завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Йеллу Сантьяго — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Городские» традиционно имеют весьма надежные тылы. А вот стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

При этом «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч. Да и мотивация подняться повыше в таблице имеется.

В кадровом плане у команды ситуация довольно позитивная. Плюс отличный сезон проводит Мауро Арамбарри, на счету которого 8 мячей в Примере.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с привычной оглядкой на тылы. «Хетафе» постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Городские» до последней победы проиграли дважды кряду

«Осасуна» не побеждает 5 матчей кряду

«Хетафе» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.20 и 1.36.

Прогноз: «Хетафе» прекрасно обороняется, и вполне способен преуспеть в контратаках.

Номинальные гости намерены отдалиться от опасной зоны, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.

Ставка: Победа «Хетафе» за 3.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.20