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    «Реал» попытается догнать «Барселону» в таблице

    «Вильярреал» — «Реал»: прогноз на Примеру 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Реал»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
    В рамках 28-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле примет «Реал». Поединок пройдет 15 марта и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Марта 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:30 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Примеры, набрав 44 очка за 26 туров. «Вильярреал» отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4) на 5 баллов.

    В нынешнем сезоне команда играет довольно весело, занимая 3-е место в лиге по результативности. «Вильярреал» забил 48 голов. При этом, команда и пропускает многовато (36).

    Вильярреал — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Примеры «Вильярреал» уступил на чужом поле «Алавесу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 11-й минуте. Матчем ранее команда с таким же счетом обыграла «Райо Вальекано».

    В последних 7-и встречах «Вильярреал» проиграл только 1 раз, четырежды победил и дважды сыграл вничью. За этот отрезок команда громила «Вальядолид» (5:1) и «Мальорку» (4:0), а также делила очки с «Атлетико» (1:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Ильяс Ахомах и Кико Фемения (у обоих — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Вильярреал» играет очень уверенно, команда действительно претендует на зону Лиги чемпионов, а предстоящий матч против «Реала» будет настоящей проверкой на прочность.

    Стоит отметить, что «Вильярреал» не лучшим образом выступает именно на своем поле. Команда набрала 20 очков из 36-и возможных дома, занимая по этому показателю 10-е место в лиге.

    «Реал»

    Турнирное положение: «Сливочные» продолжают бороться за лидерство в Примере. После 27-и туров «Реал» занимает 2-е место в таблице с 57-ю очками. У «Барселоны» (1-е место) такое же количество баллов.

    В гостях «Реал» потерял довольно много очков в нынешнем сезоне. Из 42-х возможных «сливочные» набрали только 23 балла в домашних встречах, занимая по этому показателю 3-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Реалу» удалось обыграл в серии пенальти «Атлетико» (0:1, 4:2 по пен.), «сливочные» пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В последних 3-х встречах в рамках Примеры «Реал» обыгрывал «Райо Вальекано» (2:1) и «Жирону» (2:0), а также проиграл «Бетис» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Дани Себальос, Эдер Милитао и Хесус Вальехо (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Реал» проводит неплохой сезон, команда способна пошуметь в Лиге чемпионов и в Примере, но «Барселона» и «Атлетико» точно дадут бой.

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе продолжает проводить отличный сезон. Форвард занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Примеры, за 25 встреч француз забил 18 голов и сделал 3 голевые передачи.

    Статистика для ставок

    • В последних 7-и встречах «Вильярреал» проиграл только 1 раз

    • В последних 11-и матчах «Реал» проиграл только 1 раз

    • «Вильярреал» по одному разу выиграл и сыграл вничью в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 2.13, победа «Вильярреала» — 3.00, ничья — за 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

    Прогноз: «Реал» играет результативно в нынешнем сезоне. Прогнозируем голевую феерию со стороны «сливочных».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Реала» 2 больше за 2.40.

    Прогноз: «Реал» не упустит возможность переграть «Барселону» в таблице Примеры.

    Ставка: Победа «Реала» за 2.13.

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    «Вильярреал» — «Реал»: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 15.03.202520:30. «Реал» попытается догнать «Барселону» в таблице
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