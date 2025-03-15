«Борнмут» примет на своем поле «Брентфорд» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 15 марта и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 28-ми поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

Команда пребывает на девятой позиции и на три балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей последней игре в 28-м туре национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Ранее в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Вишни» в домашних стенах сумели лишь в серии пенальти одержать победу над «Вулверхэмптоном» (1:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Смит, Сенеси, Араухо и Унал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» выиграл лишь раз, да и то — в серии пенальти при двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, если учесть фактор своего поля, а также текущие проблемы соперника, у них все же неплохие перспективы на успех.

Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 28-ми туров английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы, но скорее ближе к выходу в еврокубки, чем к вылету.

Команда пребывает на 12-й позиции и на девять очков отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на 11 баллов опережает зону вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального первенства «Пчелы» на своем поле потерпели поражение от «Астон Виллы» (0:1).

Ранее в 28-м туре английского первенства коллектив набрал лишь один балл, когда опять-таки в домашних стенах разошелся миром с «Эвертоном» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Густаво Нунеш, Кайоде, ван ден Берг, Тиаго, Дасилва и Фабио Карвальо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Брентфорд» проиграл лишь раз, а в пяти последних поединках выиграл лишь дважды.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явный спад в игре и результатах соперника.

Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из 11-ти последних матчей «Борнмут» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Брентфорд» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 4.20, победа «Брентфорда» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивала только одна команда. При этом в четырех из их пяти последних выездных поединков по крайней мере один из соперников не забивал.

Между тем, в трех из четырех последних домашних матчей хозяев был также реализован последний сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда».

Ставка: только одна команда забьет за 2.75