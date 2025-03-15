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    Победит ли «Борнмут» «Брентфорд»?

    «Борнмут» — «Брентфорд»: Хозяева переживают спад формы, но вернутся ли они к победам? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.60

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Брентфорд»
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    Джастин Клюйверт
    «Борнмут» примет на своем поле «Брентфорд» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 15 марта и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Марта 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 20:30 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
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    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 28-ми поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

    Команда пребывает на девятой позиции и на три балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Борнмут — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в 28-м туре национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

    Ранее в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Вишни» в домашних стенах сумели лишь в серии пенальти одержать победу над «Вулверхэмптоном» (1:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Смит, Сенеси, Араухо и Унал, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» выиграл лишь раз, да и то — в серии пенальти при двух поражениях.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, если учесть фактор своего поля, а также текущие проблемы соперника, у них все же неплохие перспективы на успех.

    Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 28-ми туров английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы, но скорее ближе к выходу в еврокубки, чем к вылету.

    Команда пребывает на 12-й позиции и на девять очков отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на 11 баллов опережает зону вылета (18-20-е места).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального первенства «Пчелы» на своем поле потерпели поражение от «Астон Виллы» (0:1).

    Ранее в 28-м туре английского первенства коллектив набрал лишь один балл, когда опять-таки в домашних стенах разошелся миром с «Эвертоном» с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмированы — Густаво Нунеш, Кайоде, ван ден Берг, Тиаго, Дасилва и Фабио Карвальо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Брентфорд» проиграл лишь раз, а в пяти последних поединках выиграл лишь дважды.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явный спад в игре и результатах соперника.

    Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из 11-ти последних матчей «Борнмут» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Брентфорд» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 4.20, победа «Брентфорда» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивала только одна команда. При этом в четырех из их пяти последних выездных поединков по крайней мере один из соперников не забивал.

    Между тем, в трех из четырех последних домашних матчей хозяев был также реализован последний сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.75

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    «Борнмут» — «Брентфорд»: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 15.03.202520:30. Победит ли «Борнмут» «Брентфорд»?
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