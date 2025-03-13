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    «Легия» перевернёт ход противостояния и выйдет в 1/4?

    «Легия» — «Мольде»: Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 марта 2025 года

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    «Мотор» — «Легия»
    Польская «Легия» сыграет против норвежского «Мольде» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Мольде», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Легия

  • Варшава
    •  Легия 23:00 Мольде

    Мольде

  • Мольде
    •

    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» заняла итоговое 7 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе польского коллектива — 12 набранных очков: 4 победы и 2 поражения.

    Последние матчи: В результативной игре польская команда потерпела поражение от «Мольде» (2:3). Хотя уступала с разницей в три мяча, в игру «Легия» вернулась благодаря голам Ходина и Лукиньяса.

    Легия — Мольде: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит Лукиньяс, с травмой колена из строя выбыл Ян Лещинский.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Легия» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела два поражения.

    «Мольде»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: В первом раунде плей-офф еврокубка «Мольде» переиграл ирландский «Шемрок Роверс» (0:1 — поражение дома, 1:0 — победа в гостях). В итоге соперники опеределили победителя в серии пенальти, в которой футболисты «Мольде» оказались точнее — счёт 5:4.

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    • Последние матчи: «Мольде» чуть не упустил преимущество в первой игре дуэли против «Легии», выиграв со счётом 3:2. В составе норвежцев голами отметились Эрик Хестад, Кристиан Эриксен и Фредрик Гульбрандсен.

    Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на двух футболистов, которые травмированы: Бакке и Бериша.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Мольде» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.

    Статистика для ставок

    • «Легия» одержала три победы в последних пяти матчах

    • «Мольде» одержал три победы в последних пяти матчах

    • «Мольде» переиграл «Легию» в первом матче 1/8 Лиги конференций (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа «Мольде» — в 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: «Легия» может поймать кураж в ответной игре против «Мольде», польскому клубу удалось отыграть два мяча по ходу поединка в первой серии дуэли. Так чтто поляки могут взять реванш у «Мольде» и выйдут в четвертьфинал Лиги конференций.

    Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух и более голов, как показывает практика последних встреч.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.90.

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    «Легия» — «Мольде»: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 13.03.202523:00. «Легия» перевернёт ход противостояния и выйдет в 1/4?
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