Польская «Легия» сыграет против норвежского «Мольде» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Мольде», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» заняла итоговое 7 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе польского коллектива — 12 набранных очков: 4 победы и 2 поражения.

Последние матчи: В результативной игре польская команда потерпела поражение от «Мольде» (2:3). Хотя уступала с разницей в три мяча, в игру «Легия» вернулась благодаря голам Ходина и Лукиньяса.

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Не сыграют: Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит Лукиньяс, с травмой колена из строя выбыл Ян Лещинский.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Легия» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Мольде»

Путь в плей-офф Лиги конференций: В первом раунде плей-офф еврокубка «Мольде» переиграл ирландский «Шемрок Роверс» (0:1 — поражение дома, 1:0 — победа в гостях). В итоге соперники опеределили победителя в серии пенальти, в которой футболисты «Мольде» оказались точнее — счёт 5:4.

Последние матчи: «Мольде» чуть не упустил преимущество в первой игре дуэли против «Легии», выиграв со счётом 3:2. В составе норвежцев голами отметились Эрик Хестад, Кристиан Эриксен и Фредрик Гульбрандсен.

Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на двух футболистов, которые травмированы: Бакке и Бериша.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Мольде» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Легия» одержала три победы в последних пяти матчах

«Мольде» одержал три победы в последних пяти матчах

«Мольде» переиграл «Легию» в первом матче 1/8 Лиги конференций (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа «Мольде» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.05.

Прогноз: «Легия» может поймать кураж в ответной игре против «Мольде», польскому клубу удалось отыграть два мяча по ходу поединка в первой серии дуэли. Так чтто поляки могут взять реванш у «Мольде» и выйдут в четвертьфинал Лиги конференций.

Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух и более голов, как показывает практика последних встреч.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.90.