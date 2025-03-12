«Кавасаки Фронтале»
Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» начал сезон не столь успешно. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице японского чемпионата.
При этом «Кавасаки Фронтале» на 5 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча в 4 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Японцы минимально уступили «Шанхай Шеньхуа».
До того команда досадным образом уступила «Киото» (0:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Фукуоке» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Кавасаки Фронтале» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Японцы относительно результативно атакуют. Команда настреляла 7 мячей в 4 поединках своего чемпионата.
Матчи с «Шанхай Шеньхуа» для команды традиционно складываются неудачно. В обоих очных поединках «Кавасаки Фронтале» уступил китайцам.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Ничего другого японцам просто не остается!
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: Шанхайцы только стартовали в своем чемпионате. По итогам 2 туров команда Леонида Слуцкого пребывает на 5 позиции.
Причем «Шанхай Шеньхуа» в 2 матчах чемпионата Китая настрелял 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила трижды.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Слуцкого поебдила. Шанхайцы минимально обыграли «Кавасаки Фронтале».
До того команда не сумела одолеть «Бэйцзин Гоань» (2:2). А вот поединок с «Чанчунь Ятай» завершился трудной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шанхайцы ныне заметно прибавили. Да и шанс пробиться в четвертьфинал упускать нельзя!
При этом «Шанхай Шеньхуа» не проигрывает 4 матча кряду. В них китайцы победили трижды при одном паритете.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Особенно выделяется бразильский форвард Андре Луис.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Китайцы способны подловить соперника на контратаках.
Статистика для ставок
- «Шанхай Шеньхуа» не проигрывал в 4 своих последних матчах
- Японцы уступили в 2 последних поединках
- «Кавасаки Фронтале» в обоих очных поединках уступил шанхайцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.
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Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, плюс имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей.
«Кавасаки Фронтале» мотивирован ликвидировать гандикап в один мяч, однако и шанхайцы не лыком шиты.
Ставка: «Шанхай Шеньхуа» не проиграет за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.62