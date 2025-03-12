12 марта в 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Кавасаки Фронтале» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки Фронтале» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» начал сезон не столь успешно. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице японского чемпионата.

При этом «Кавасаки Фронтале» на 5 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча в 4 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Японцы минимально уступили «Шанхай Шеньхуа».

До того команда досадным образом уступила «Киото» (0:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Фукуоке» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Кавасаки Фронтале» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Японцы относительно результативно атакуют. Команда настреляла 7 мячей в 4 поединках своего чемпионата.

Матчи с «Шанхай Шеньхуа» для команды традиционно складываются неудачно. В обоих очных поединках «Кавасаки Фронтале» уступил китайцам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Ничего другого японцам просто не остается!

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Шанхайцы только стартовали в своем чемпионате. По итогам 2 туров команда Леонида Слуцкого пребывает на 5 позиции.

Причем «Шанхай Шеньхуа» в 2 матчах чемпионата Китая настрелял 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила трижды.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Слуцкого поебдила. Шанхайцы минимально обыграли «Кавасаки Фронтале».

До того команда не сумела одолеть «Бэйцзин Гоань» (2:2). А вот поединок с «Чанчунь Ятай» завершился трудной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шанхайцы ныне заметно прибавили. Да и шанс пробиться в четвертьфинал упускать нельзя!

При этом «Шанхай Шеньхуа» не проигрывает 4 матча кряду. В них китайцы победили трижды при одном паритете.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Особенно выделяется бразильский форвард Андре Луис.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Китайцы способны подловить соперника на контратаках.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» не проигрывал в 4 своих последних матчах

Японцы уступили в 2 последних поединках

«Кавасаки Фронтале» в обоих очных поединках уступил шанхайцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.

Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, плюс имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей.

«Кавасаки Фронтале» мотивирован ликвидировать гандикап в один мяч, однако и шанхайцы не лыком шиты.

Ставка: «Шанхай Шеньхуа» не проиграет за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.62