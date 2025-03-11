11 марта в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Шеффилд Юнайтед» на 2 очка опережает идущий следом «Бёрнли». А вот отличилась команда 51 забитым мячом в 36 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Клинки» переиграли «Престон» (1:0).

А вот до того команда натужно одолела КПР (2:1). А вот поединок с «Лидсом» завершился досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 8 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: Харри Кларк, Алфи Гилкрист — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Клинки» крепки в плане надежности тылов. Команда пропустила 27 мячей в 36 сыгранных поединках.

Матчи с «зарянками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Шеффилд Юнайтед» победил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Клинки» постараются закрепиться в дуэте лидеров Чемпионшипа.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: Бристольцы сражаются за попадание в стыки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бристоль Сити» на 2 очка отстает от топ-6. При этом оборона команды дала результативный сбой 39 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Бристольцы не смогли переиграть «Халл Сити» (1:1).

До того команда переиграла ершистый «Миллоулл» (2:0). Да и поединок с «Мидлсбро» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бристоль Сити» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Люк МакНелли — травмирован.

Состояние команды: Бристольцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Команда не проигрывала в 5 своих последних матчах.

При этом «Бристоль Сити» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и ведущий форвард Анис Мехмети настрелял 12 мячей в текущем чемпионате.

Бристольцы в 3 последних очных встречах уступили «клинкам». Да и вообще, команда способна дать бой кому угодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Зарянки» способны преподнести сюрприз.

Статистика для ставок

«Клинки» в среднем пропускают реже одного мяча за матч

«Бристоль Сити» не проигрывал в 5 последних поединках

«Клинки» победили в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.68.

Прогноз: «Клинки» сражаются за прямое повышение в классе, и уж точно будут активны в атаке.

«Шеффилд Юнайтед» явно способен поднатореть в плане реализации, плюс традиционно успешно противостоит «зарянкам».

Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18