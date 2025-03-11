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    «Клинки» добудут три очка!

    «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 11 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»
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    Тайриз Кэмпбелл
    11 марта в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Марта 2025 года

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 23:00 Бристоль Сити

    Бристоль Сити

  • Бристоль
    •

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Клинки» сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шеффилд Юнайтед» на 2 очка опережает идущий следом «Бёрнли». А вот отличилась команда 51 забитым мячом в 36 матчах.

    Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Клинки» переиграли «Престон» (1:0).

    А вот до того команда натужно одолела КПР (2:1). А вот поединок с «Лидсом» завершился досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 8 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: Харри Кларк, Алфи Гилкрист — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Клинки» крепки в плане надежности тылов. Команда пропустила 27 мячей в 36 сыгранных поединках.

    Матчи с «зарянками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Шеффилд Юнайтед» победил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Клинки» постараются закрепиться в дуэте лидеров Чемпионшипа.

    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: Бристольцы сражаются за попадание в стыки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Бристоль Сити» на 2 очка отстает от топ-6. При этом оборона команды дала результативный сбой 39 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Бристольцы не смогли переиграть «Халл Сити» (1:1).

    До того команда переиграла ершистый «Миллоулл» (2:0). Да и поединок с «Мидлсбро» завершился победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бристоль Сити» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Люк МакНелли — травмирован.

    Состояние команды: Бристольцы проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Команда не проигрывала в 5 своих последних матчах.

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    При этом «Бристоль Сити» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и ведущий форвард Анис Мехмети настрелял 12 мячей в текущем чемпионате.

    Бристольцы в 3 последних очных встречах уступили «клинкам». Да и вообще, команда способна дать бой кому угодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Зарянки» способны преподнести сюрприз.

    Статистика для ставок

    • «Клинки» в среднем пропускают реже одного мяча за матч

    • «Бристоль Сити» не проигрывал в 5 последних поединках

    • «Клинки» победили в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.68.

    Прогноз: «Клинки» сражаются за прямое повышение в классе, и уж точно будут активны в атаке.

    «Шеффилд Юнайтед» явно способен поднатореть в плане реализации, плюс традиционно успешно противостоит «зарянкам».

    Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 11.03.202523:00. «Клинки» добудут три очка!
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