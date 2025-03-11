Бёрнли
Вест Бромвич
«Бёрнли»
Турнирное положение: С 74 набранными пунктами этот клуб расположился на третьей позиции в таблице и от дуэта лидеров отстает на два очка.
У strong>«Бёрнли» 20 викторий в 36 поединках, 17 мировых исходов и всего два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 49:10.
Бёрнли — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Бордовые» в прошлом туре чемпионата страны на своей территории разгромили аутсайдера «Лутон» со счетом 4:0. Игровым днем ранее они в гостях переиграли «Кардифф» со счетом 2:1, а также уступили в 1/8 финала Кубка Англии «Престону» со счетом 0:3.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Бёрнли» за свои предыдущие 26 игр с учетом всех турниров проиграл только раз, да и то уступив в данном отрезке в Кубке Англии. В чемпионате же страны коллектив имеет на данный момент имеет 23-матчевую серию без викторий, в которой девять встреч свел вничью и отпраздновал 14 выигрышей. И отметим еще тот факт, что в Чемпионшипе «Бернли» пропустил лишь гол в 14 предыдущих поединков.
«Вест Бромвич»
Турнирное положение: Данный коллектив с 55 очками идет в зоне плей-офф, на шестой позиции, и седьмое место, которое уже не дает билет в стыки, опережает на два балла.
«Вест Бромвич» выиграл 13 раз, 16 поединков свел мировым исходом и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 46:32.
Последние матчи: «Дрозды» в трех своих предыдущих поединках в рамках чемпионата страны добыли две виктории, одолев на своем поле «Оксфорд Юнайтед» со счетом 2:0 и «КПР» со счетом 1:0, а также поделили очки с лидирующим «Лидсом» 1:1 на его арене.
Не сыграют: У команды есть незначительные потери.
Состояние команды: «Вест Бромвич» сейчас имеет 4-матчевая серия без поражений, где было добыто две домашние виктории и два поединка свели миром в гостях. Уступила же команда только дважды в Чемпионшипе за минувшие восемь игр. И также за данный отрезок поединков коллектив отпраздновал четыре виктории и дважды сыграли вничью. И только в одной встрече в этом периоде он не смог забить, а свои ворота на замке сохранил в двух случаях.
Статистика для ставок
- «Бёрнли» дома не пропускает вот уже на протяжении семи игр, четырежды выиграв за это время
- У «Вест Бромвича» 10-матчевая безвыигрышная гостевая серия в чемпионате, в которой было пять проигрышей
- В первом круге на поле «Вест Бромвича» эти клубы сыграли вничью со счетом 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бёрнли» — 1.98, победа «Вест Бромвича» — 4.20, ничья — 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.49 и 1.52 соответственно.
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Прогноз: Ставим здесь на выигрыш «бордовых», учитывая их отличную домашнюю статистику и негативную гостевую у «дроздов».
Рекомендуемая ставка: победа «Бёрнли» за 1.98.
Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится более-менее результативным и принесет хотя бы несколько забитых мячей.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.85.