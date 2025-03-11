«Бёрнли» примет на своем поле «Вест Бромвич» в 37-м туре английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 11 марта и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бёрнли» — «Вест Бромвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бёрнли»

Турнирное положение: С 74 набранными пунктами этот клуб расположился на третьей позиции в таблице и от дуэта лидеров отстает на два очка.

У strong>«Бёрнли» 20 викторий в 36 поединках, 17 мировых исходов и всего два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 49:10.

Последние матчи: «Бордовые» в прошлом туре чемпионата страны на своей территории разгромили аутсайдера «Лутон» со счетом 4:0. Игровым днем ранее они в гостях переиграли «Кардифф» со счетом 2:1, а также уступили в 1/8 финала Кубка Англии «Престону» со счетом 0:3.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бёрнли» за свои предыдущие 26 игр с учетом всех турниров проиграл только раз, да и то уступив в данном отрезке в Кубке Англии. В чемпионате же страны коллектив имеет на данный момент имеет 23-матчевую серию без викторий, в которой девять встреч свел вничью и отпраздновал 14 выигрышей. И отметим еще тот факт, что в Чемпионшипе «Бернли» пропустил лишь гол в 14 предыдущих поединков.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: Данный коллектив с 55 очками идет в зоне плей-офф, на шестой позиции, и седьмое место, которое уже не дает билет в стыки, опережает на два балла.

«Вест Бромвич» выиграл 13 раз, 16 поединков свел мировым исходом и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 46:32.

Последние матчи: «Дрозды» в трех своих предыдущих поединках в рамках чемпионата страны добыли две виктории, одолев на своем поле «Оксфорд Юнайтед» со счетом 2:0 и «КПР» со счетом 1:0, а также поделили очки с лидирующим «Лидсом» 1:1 на его арене.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Состояние команды: «Вест Бромвич» сейчас имеет 4-матчевая серия без поражений, где было добыто две домашние виктории и два поединка свели миром в гостях. Уступила же команда только дважды в Чемпионшипе за минувшие восемь игр. И также за данный отрезок поединков коллектив отпраздновал четыре виктории и дважды сыграли вничью. И только в одной встрече в этом периоде он не смог забить, а свои ворота на замке сохранил в двух случаях.

Статистика для ставок

«Бёрнли» дома не пропускает вот уже на протяжении семи игр, четырежды выиграв за это время

У «Вест Бромвича» 10-матчевая безвыигрышная гостевая серия в чемпионате, в которой было пять проигрышей

В первом круге на поле «Вест Бромвича» эти клубы сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бёрнли» — 1.98, победа «Вест Бромвича» — 4.20, ничья — 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.49 и 1.52 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на выигрыш «бордовых», учитывая их отличную домашнюю статистику и негативную гостевую у «дроздов».

Рекомендуемая ставка: победа «Бёрнли» за 1.98.

Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится более-менее результативным и принесет хотя бы несколько забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.85.