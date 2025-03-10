10 марта в 1-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» Гиссар и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баркчи» Гиссар — «Регар-ТадАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Баркчи» Гиссар

Турнирное положение: «Баркчи» Гиссар прошедший сезон провел относительно успешно. Команда сохранила место в элитном дивизионе, заняв 9 место.

При этом «Баркчи» Гиссар отличился всего 21 голом. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 22 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:5 она была бита «Истиклолом».

До того команда не уступила «Регар-ТадАЗу» (0:0). При этом чуть ранее она вчистую проиграла «ЦСКА-Памиру» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Баркчи» Гиссар забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Баркчи» Гиссар зимой активно готовился к новому чемпионату. Команда потенциально способна избежать борьбы за выживание.

Матчи с «Регар-ТадАЗом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Баркчи» Гиссар победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» минувший чемпионат провел довольно успешно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Регар-ТадАЗ» на 2 очка отстал от второй позиции. Да и пропускала команда в среднем реже гола за матч: 17 мячей в 22 матчах.

Последние матчи: команда неудачно провела свои зимние контрольные встречи. «Регар-ТадАЗ» уступил в 3 последних спаррингах.

В последнем своем поединке команда уступила «Шуртану» (0:2). А вот до того она была разгромлена «Сомон Дангарой» (0:7).

При этом «Регар-ТадАЗ» в 5 своих последних поединках уступил трижды. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 16 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» явно будет побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно выгодно.

При этом «Регар-ТадАЗ» не особенно мощно атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла 33 мяча в 22 поединках.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать c позиции силы. «Регар-ТадАЗ» выглядит на голову сильнее оппонента.

Статистика для ставок

«Баркчи» Гиссар не побеждал в 4 последних поединках

«Регар-ТадАЗ» уступил в 3 своих последних матчах

«Баркчи» Гиссар уже 6 с половиной лет не может одолеть «Регар-ТадАЗ»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.09, а победа оппонента — в скромные 3.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.43 и 1.53.

Прогноз: «Регар-ТадАЗ» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.43