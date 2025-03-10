Баркчи
Регар-ТадАЗ
«Баркчи» Гиссар
Турнирное положение: «Баркчи» Гиссар прошедший сезон провел относительно успешно. Команда сохранила место в элитном дивизионе, заняв 9 место.
При этом «Баркчи» Гиссар отличился всего 21 голом. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 22 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:5 она была бита «Истиклолом».
До того команда не уступила «Регар-ТадАЗу» (0:0). При этом чуть ранее она вчистую проиграла «ЦСКА-Памиру» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Баркчи» Гиссар забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Баркчи» Гиссар зимой активно готовился к новому чемпионату. Команда потенциально способна избежать борьбы за выживание.
Матчи с «Регар-ТадАЗом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Баркчи» Гиссар победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» минувший чемпионат провел довольно успешно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Регар-ТадАЗ» на 2 очка отстал от второй позиции. Да и пропускала команда в среднем реже гола за матч: 17 мячей в 22 матчах.
Последние матчи: команда неудачно провела свои зимние контрольные встречи. «Регар-ТадАЗ» уступил в 3 последних спаррингах.
В последнем своем поединке команда уступила «Шуртану» (0:2). А вот до того она была разгромлена «Сомон Дангарой» (0:7).
При этом «Регар-ТадАЗ» в 5 своих последних поединках уступил трижды. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 16 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» явно будет побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно выгодно.
При этом «Регар-ТадАЗ» не особенно мощно атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла 33 мяча в 22 поединках.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать c позиции силы. «Регар-ТадАЗ» выглядит на голову сильнее оппонента.
Статистика для ставок
- «Баркчи» Гиссар не побеждал в 4 последних поединках
- «Регар-ТадАЗ» уступил в 3 своих последних матчах
- «Баркчи» Гиссар уже 6 с половиной лет не может одолеть «Регар-ТадАЗ»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.09, а победа оппонента — в скромные 3.38.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.43 и 1.53.
- 2.12Манчестер Юнайтед — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.04Ювентус — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.75Рубин — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Регар-ТадАЗ» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.43