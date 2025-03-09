Ницца
Лион
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» после 24-х туров чемпионата Франции находится в верхней части таблицы на третьей позиции.
«Ницца» набрала 46 баллов и на три очка отстает от второго в таблице «Марселя», а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя «Монако».
Ницца — Лион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства «Орлы» на чужом поле одержали победу над «Сент-Этьеном» (3:1).
Ранее в 23-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в домашних стенах одержал еще одну уверенную победу, когда его огорчил «Монпелье» — 2:0.
Не сыграют: травмированы — Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграла после трех матчей кряду без побед.
Это говорит об хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, ему предстоит сыграть против непростого соперника.
Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» после 24-х туров чемпионата также находится в верхней части турнирной таблицы на шестом месте, что в зоне еврокубков.
«Лион» набрал 39 баллов и на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает седьмую строчку, что уже вне зоны континентальных турниров.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в рамках 1/8 финала Лиги Европы, клуб на чужом поле одержал победу над румынским ФКСБ (3:1).
Перед этим в 24-м туре французского чемпионата «Ткачи» теперь уже в домашних стенах разобрались с нашумевшим участником Лиги чемпионов «Брестом» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» четыре раза выигрывал при одном поражении.
Это говорит о неплохой форме гостей, что позволяет хотя бы на ничью, но добиться любого исхода против такого соперника будет непросто, особенно на его поле и после четвергового выезда в Румынию
Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с девятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Ницца» выиграла
- в четырех последних матчах «Лиона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Лион» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.60, победа «Лиона» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их в четырех последних матчах.
Ставка: «Ницца» победит за 2.07.