9 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Лион». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 24-х туров чемпионата Франции находится в верхней части таблицы на третьей позиции.

«Ницца» набрала 46 баллов и на три очка отстает от второго в таблице «Марселя», а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя «Монако».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства «Орлы» на чужом поле одержали победу над «Сент-Этьеном» (3:1).

Ранее в 23-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в домашних стенах одержал еще одну уверенную победу, когда его огорчил «Монпелье» — 2:0.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграла после трех матчей кряду без побед.

Это говорит об хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, ему предстоит сыграть против непростого соперника.

Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» после 24-х туров чемпионата также находится в верхней части турнирной таблицы на шестом месте, что в зоне еврокубков.

«Лион» набрал 39 баллов и на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает седьмую строчку, что уже вне зоны континентальных турниров.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в рамках 1/8 финала Лиги Европы, клуб на чужом поле одержал победу над румынским ФКСБ (3:1).

Перед этим в 24-м туре французского чемпионата «Ткачи» теперь уже в домашних стенах разобрались с нашумевшим участником Лиги чемпионов «Брестом» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» четыре раза выигрывал при одном поражении.

Это говорит о неплохой форме гостей, что позволяет хотя бы на ничью, но добиться любого исхода против такого соперника будет непросто, особенно на его поле и после четвергового выезда в Румынию

Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Ницца» выиграла

в четырех последних матчах «Лиона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Лион» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.60, победа «Лиона» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их в четырех последних матчах.

Ставка: «Ницца» победит за 2.07.