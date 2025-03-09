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    Обыграет ли классная «Ницца» воспрявший «Лион»?

    «Ницца» — «Лион»: прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, Лига 1, 9 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Лион»
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    Эванн Гессан
    9 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Лион». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Марта 2025 года

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:45 Лион

    Лион

  • Лион
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    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» после 24-х туров чемпионата Франции находится в верхней части таблицы на третьей позиции.

    «Ницца» набрала 46 баллов и на три очка отстает от второго в таблице «Марселя», а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя «Монако».

    Ницца — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства «Орлы» на чужом поле одержали победу над «Сент-Этьеном» (3:1).

    Ранее в 23-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в домашних стенах одержал еще одну уверенную победу, когда его огорчил «Монпелье» — 2:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграла после трех матчей кряду без побед.

    Это говорит об хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, ему предстоит сыграть против непростого соперника.

    Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» после 24-х туров чемпионата также находится в верхней части турнирной таблицы на шестом месте, что в зоне еврокубков.

    «Лион» набрал 39 баллов и на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает седьмую строчку, что уже вне зоны континентальных турниров.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в рамках 1/8 финала Лиги Европы, клуб на чужом поле одержал победу над румынским ФКСБ (3:1).

    Перед этим в 24-м туре французского чемпионата «Ткачи» теперь уже в домашних стенах разобрались с нашумевшим участником Лиги чемпионов «Брестом» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» четыре раза выигрывал при одном поражении.

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    Это говорит о неплохой форме гостей, что позволяет хотя бы на ничью, но добиться любого исхода против такого соперника будет непросто, особенно на его поле и после четвергового выезда в Румынию

    Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Ницца» выиграла

    • в четырех последних матчах «Лиона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Лион» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.60, победа «Лиона» — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их в четырех последних матчах.

    Ставка: «Ницца» победит за 2.07.

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    «Ницца» — «Лион»: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 09.03.202522:45. Обыграет ли классная «Ницца» воспрявший «Лион»?
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