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    Команда Слуцкого обескуражит японцев

    «Шанхай Шеньхуа» — «Кавасаки Фронтале». Ставка (к. 3.34) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 5 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Шанхай Шэньхуа
    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Кавасаки Фронтале»
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    Леонид Слуцкий
    5 марта в 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Кавасаки Фронтале». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Кавасаки Фронтале», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: Шанхайцы все-таки попали в плей-офф Азиатской Лиги чемпионов. Команда финишировала на 7 месте в турнирной таблице основного раунда.

    При этом «Шанхай Шеньхуа» в 8 поединках набрал всего 10 очков. А вот забила команда 13 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы не смогли одолеть «Бэйцзин Гоань» (2:2).

    До того команда с трудом переиграла «Чанчунь Ятай» (2:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Виссел Кобе» (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» настрелял 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Шанхайцы вполне способны поднатореть в плане реализации. А вот тылы команды не столь надежны.

    С «Кавасаки Фронтале» команда пересекалась всего один раз. Полгода назад «Шанхай Шеньхуа» уверенно переиграл японцев (2:0).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Подопечные Леонида Слуцкого постараются преуспеть у владений соперника.

    «Кавасаки Фронтале»

    Турнирное положение: Японцы в Азиатской Лиге чемпионов преуспевают. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы основного раунда.

    Причем «Кавасаки Фронтале» в 7 матчах набрал 15 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 4 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Кавасаки Фронтале» уступил «Киото» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Фукуоке» (2:1). А вот поединок с «Касивой» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кавасаки Фронтале» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Кавасаки Фронтале» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с неубедительными.

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    При этом «Кавасаки Фронтале» не особенно преуспевает в плане реализации. В чемпионате Японии команда настреляла 7 мячей в 4 матчах.

    Между тем, неплохой сезон выдает Марсиньо. В активе бразильского хавбека 3 забитых мяча в Азиатской Лиге чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Японцы явно не боятся соперника, да и реваншистских настроений полны!

    Статистика для ставок

    • «Шанхай Шеньхуа» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Кавасаки Фронтале» забивает в среднем чуть реже 2 голов за матч

    • Шанхайцы полгода назад одолели «Кавасаки Фронтале» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.10.

    Прогноз: Шанхайцы неплохо выступают на родном стадионе, и уж точно будут активно атаковать.

    Команда Слуцкого способна прибавить в плане реализации, плюс японцы крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 3.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

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