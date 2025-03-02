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    Сможет ли «Ньюкасл» прервать серию побед «Брайтона»?

    «Ньюкасл» — «Брайтон»: Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 2 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Брайтон»
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    «Ньюкасл»
    2 марта в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Ньюкасл» на своем поле сыграет против «Брайтона». Начало поединка намечено на 16:45 по мск.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 02 Марта 2025 года

    Ньюкасл

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    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» в турнирной таблице АПЛ с 44 баллом разместился на шестой строке, уступая три очка зоне Лиги чемпионов.

    Команда Эдди Хау выиграла 13 игр из 27 проведенных, девять встреч проиграла и пять матчей завершила вничью, разница забитых и пропущенных составляет 46:38.

    Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Сороки» в предыдущем своем туре чемпионата на выезде проиграли лидирующему «Ливерпулю» со счетом 0:2. А ранее они на своем поле смогли перестрелять «Ноттингем Форест» со счетом 4:3, ведя по ходу игры в три мяча. И перед этой викторий они уступили в гостях 0:4 «Манчестер Сити».

    Не сыграют: Жоэлинтон и Джамаль Ласкеллес — вне игры.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: В последнее время «Ньюкасл» выступает с переменным успехом. Так за восемь предыдущих встреч с учетом всех турниров «черно-белые» потерпели четыре проигрыша, два из которых были с крупным счетом, и отметились четырьмя викториями.

    В текущем розыгрыше Кубка Англии «сороки» выбили «Бромлей» 3:1 в 1/32 финала и «Бирмингем» 3:2 в 1/16 финала.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 43 баллами разместился на восьмой строке в таблице АПЛ и всего на пункт отстает от еврозоны.

    «Брайтон» выиграл 11 игр из 27 проведенных, десять раз сыграл вничью и шесть встреч проиграл, разница мячей составляет 44:39.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Чайки» отменно провели свои четыре предыдущих поединка с учетом всех турниров, выиграв их все. За это время они дважды одолели «Челси» 2:1 и 3:0 в разных соревнованиях, и переиграли 4:0 «Саутгемптон» и «Борнмут» 2:1.

    Не сыграют: Джеймс Милнер, Эван Фергюсон, Игор и Джейсон Стил — вне игры.

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    Состояние команды: «Брайтон» смог выиграть свои четыре последние игры, забив за все данные поединки 11 мячей при всего двух пропущенных. Перед этим же «сине-белые» уступили в двух играх кряду и не смогли отличиться в данных поединках, пропустив в них аж восемь голов. И этими неудачами они прервали на тот момент свою 7-матчевую серию без фиаско с учетом всех соревнований.

    В этом же Кубке Англии «чайки» выбили «Норвич» 4:0 в 1/32 финала и «Челси» в 2:1 на предыдущей стадии турнира.

    Статистика для ставок

    • В этом чемпионате Англии «Ньюкасл» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 0:1

    • «Сороки» не могут одолеть «чаек» вот уже на протяжении трех игр, дважды уступив за это время

    • «Брайтон» выиграл свои четыре предыдущих поединка, но три из них дома

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 2.17, победа «Брайтона» — 3.20, ничья — 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: «Ньюкасл» сейчас выступает хуже нынешнего соперника и уже проигрывал «Брайтону» в текущем сезоне, но в кубковом противостоянии все же отдает предпочтения «сорокам», которые будут жаждать реванша.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ньюкасла» за 2.17.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на небольшое количество забитых мячей, учитывая то, что часто в играх между собой эти клубы выдавали низы.

    Ставка: ТМ 2,5 за 2.40.

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