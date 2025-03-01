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    «Ланс» — «Гавр»: Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Гавр»
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    «Ланс»
    1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Гавр». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Марта 2025 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 21:00 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за выход в еврокубки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Ланс» на 3 зачетных балла отстает от 6 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 23 матчах.

    Ланс — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили «Нанту» (1:3).

    До того команда проиграла еще и «Страсбуру» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Ниццы» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ланс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: М'Бала Нзола — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Кроваво-золотые» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 26 мячей в 23 поединках французского чемпионата.

    Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ланс» победил 2 раза при трех ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент имеет огромные проблемы с надежностью тылов.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гавр» на 5 зачетных баллов отстают от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. «Небесные» были биты «Тулузой» (1:4).

    До того команда по всем статьям уступила «Ницце» (1:3). Зато поединок с «Лиллем» завершился важнейшей викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Небесные» явно идут ко дну. Команда уступила в двух своих последних матчах, пропустив в них 7 мячей.

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    При этом «Гавр» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Небесные» настреляли лишь 19 мячей в 23 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче не самая проблематичная ситуация. Вот только «Ланс» она не может обыграть уже 4 с половиной года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небесные» твердо намерены зацепиться хотя бы за один пункт.

    Статистика для ставок

    • «Гавр» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Небесные» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Ланс» уступил в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Кроваво-золотые» выглядят монолитнее соперника, имеющего огромные проблемы в плане надежности тылов.

    Номинальные хозяева бьются за выход в еврокубки, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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