1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Гавр». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за выход в еврокубки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

При этом «Ланс» на 3 зачетных балла отстает от 6 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 23 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили «Нанту» (1:3).

До того команда проиграла еще и «Страсбуру» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Ниццы» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ланс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: М'Бала Нзола — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Кроваво-золотые» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 26 мячей в 23 поединках французского чемпионата.

Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ланс» победил 2 раза при трех ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент имеет огромные проблемы с надежностью тылов.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 5 зачетных баллов отстают от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. «Небесные» были биты «Тулузой» (1:4).

До того команда по всем статьям уступила «Ницце» (1:3). Зато поединок с «Лиллем» завершился важнейшей викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небесные» явно идут ко дну. Команда уступила в двух своих последних матчах, пропустив в них 7 мячей.

При этом «Гавр» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Небесные» настреляли лишь 19 мячей в 23 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче не самая проблематичная ситуация. Вот только «Ланс» она не может обыграть уже 4 с половиной года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небесные» твердо намерены зацепиться хотя бы за один пункт.

Статистика для ставок

«Гавр» проиграл в 2 своих последних матчах

«Небесные» в среднем забивают реже гола за матч

«Ланс» уступил в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Кроваво-золотые» выглядят монолитнее соперника, имеющего огромные проблемы в плане надежности тылов.

Номинальные хозяева бьются за выход в еврокубки, и наверняка активно понесутся в атаку.

Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75