Ланс
Гавр
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за выход в еврокубки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.
При этом «Ланс» на 3 зачетных балла отстает от 6 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 23 матчах.
Ланс — Гавр: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили «Нанту» (1:3).
До того команда проиграла еще и «Страсбуру» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Ниццы» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ланс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: М'Бала Нзола — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 26 мячей в 23 поединках французского чемпионата.
Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ланс» победил 2 раза при трех ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент имеет огромные проблемы с надежностью тылов.
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Гавр» на 5 зачетных баллов отстают от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. «Небесные» были биты «Тулузой» (1:4).
До того команда по всем статьям уступила «Ницце» (1:3). Зато поединок с «Лиллем» завершился важнейшей викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесные» явно идут ко дну. Команда уступила в двух своих последних матчах, пропустив в них 7 мячей.
При этом «Гавр» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Небесные» настреляли лишь 19 мячей в 23 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче не самая проблематичная ситуация. Вот только «Ланс» она не может обыграть уже 4 с половиной года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небесные» твердо намерены зацепиться хотя бы за один пункт.
Статистика для ставок
- «Гавр» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Небесные» в среднем забивают реже гола за матч
- «Ланс» уступил в 3 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.75Динамо Мх — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Штутгарт — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.91Астон Вилла — Кардифф Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Кроваво-золотые» выглядят монолитнее соперника, имеющего огромные проблемы в плане надежности тылов.
Номинальные хозяева бьются за выход в еврокубки, и наверняка активно понесутся в атаку.
Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75