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    «Борнмут» — «Вулверхэмптон»: Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Вулверхэмптон»
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    Данго Уаттара («Борнмут»)
    В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Борнмут» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Поединок пройдет 1 марта и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 01 Марта 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
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    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на своем поле «Вест Бромвич» (5:1) и на выезде «Эвертон» (2:0).

    Команда по итогам 27-ми туров английской Премьер-лиги занимает седьмую позицию, на три балла отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре очка — от Лиги чемпионов (топ-4).

    Борнмут — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 27-го тура национального первенства «Вишни» в чужих стенах потерпели поражение от «Брайтона» (1:2).

    В предыдущей игре в 26-м туре английской Премьер-лиге коллектив на своем поле также остались без баллов, оказавшись слабее... «Вулверхэмптона» (0:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Борнмут» проиграл после двух побед кряду.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на выход в четвертьфинал, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же превосходят соперника в классе.

    Сразу трое игроков команды — лучшие бомбардиры команды в Кубке Англии текущего сезона с двумя голами.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» также прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на чужом поле «Бристоль Сити» (2:0) и «Блэкберн» (2:1).

    Команда после 27-ми туров английской Премьер-лиги занимает 17-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны вылета в Чемпионшип (18-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура АПЛ «Волки» в домашних стенах потерпели поражение от «Фулхэма» (1:2).

    Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, когда в чужих стенах разобрался как раз с нынешним соперником — 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» дважды проиграл при одной победе.

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    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на выход в четвертьфинал, особенно на чужом поле, хотя не стоит забывать, что совсем недавно им удалось обыграть нынешнего соперника как раз на его поле.

    Четыре гола команды в Кубке Англии текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Борнмута» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Вулверхэмптона» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптон» выиграл.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.


    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.15, победа «Вулверхэмптона» — в 4.30. Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Борнмута».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.40

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