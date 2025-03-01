В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Борнмут» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Поединок пройдет 1 марта и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на своем поле «Вест Бромвич» (5:1) и на выезде «Эвертон» (2:0).

Команда по итогам 27-ми туров английской Премьер-лиги занимает седьмую позицию, на три балла отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре очка — от Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 27-го тура национального первенства «Вишни» в чужих стенах потерпели поражение от «Брайтона» (1:2).

В предыдущей игре в 26-м туре английской Премьер-лиге коллектив на своем поле также остались без баллов, оказавшись слабее... «Вулверхэмптона» (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Борнмут» проиграл после двух побед кряду.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на выход в четвертьфинал, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же превосходят соперника в классе.

Сразу трое игроков команды — лучшие бомбардиры команды в Кубке Англии текущего сезона с двумя голами.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» также прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на чужом поле «Бристоль Сити» (2:0) и «Блэкберн» (2:1).

Команда после 27-ми туров английской Премьер-лиги занимает 17-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны вылета в Чемпионшип (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура АПЛ «Волки» в домашних стенах потерпели поражение от «Фулхэма» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, когда в чужих стенах разобрался как раз с нынешним соперником — 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» дважды проиграл при одной победе.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на выход в четвертьфинал, особенно на чужом поле, хотя не стоит забывать, что совсем недавно им удалось обыграть нынешнего соперника как раз на его поле.

Четыре гола команды в Кубке Англии текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Борнмута» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Вулверхэмптона» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптон» выиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.