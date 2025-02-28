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    «Ботафого» — «Расинг» Авельянеда. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Рекопа Южной Америки, 28 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Расинг» Авельянеда
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    «Ботафого»
    28 февраля финале Рекопа Южной Америки по футболу сыграют «Ботафого» и «Расинг» Авельянеда. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Расинг» Авельянеда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Победоносные» в первом финальном поединке уступили со счетом 0:2. А вот в чемпионате своего штата Кариока команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ботафого» в 11 матчах чемпионата штата набрал всего 13 очков. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде она минимально уступила «Васко да Гама».

    До того команда проиграла «Расингу» Авельянеда (0:2). При этом чуть ранее она подписала мировую со скромной «Боавиштой» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках «Ботафого» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Артур, Бастуш, Давид Рикардо — травмированы. Куябано — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Победоносные» не столь ярко атакуют. Притом, что бразильцам в этой встрече нужно отыгрывать гандикап в два мяча.

    Кроме игровых проблем у «Ботафого» немало кадровых пробоин. Сразу несколько ведущих исполнителей не помогут бразильцам в этой встрече.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Ничего другого команде банально не остается.

    «Расинг» Авельянеда

    Турнирное положение: «Расинг» в своем чемпионате явно не преуспевает. Команда нынче находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Расинг» Авельянеда в нынешнем календарном году выглядит нестабильно. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда одолела как раз «Ботафого». Счет 2:0 можно считать вполне комфортным.

    До того команда досадным образом уступила «Архентинос Хуниорс» (2:3). А вот поединок с «Тигре» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Расинг» Авельянеда победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 раз при 6 пропущенных мячах.

    Не сыграют: Агустин Гарсия, Сантьяго Соса — травмированы.

    Состояние команды: Аргентинцы до последней виктории проиграли дважды кряду. Да и в моральном плане команде сейчас проще, чем оппоненту.

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    При этом «Расинг» Авельянеда имеет не особо надежные тылы. Команда пропустила 7 мячей в 6 матчах своего чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Аргентинцы явно не собираются действовать сугубо на удержание.

    Статистика для ставок

    • «Расинг» Авельянеда до последней виктории проиграл 2 раза подряд

    • «Ботафого» проиграл в 2 последних поединках

    • Бразильцы в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: Аргентинцы явно намерены закрепить успех первого поединка, так что ждем от них активных атакующих акций.

    Номинальные хозяева наверняка будут максимально активно атаковать, в чем вполне способны преуспеть.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.60

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