«Ботафого»
Турнирное положение: «Победоносные» в первом финальном поединке уступили со счетом 0:2. А вот в чемпионате своего штата Кариока команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Ботафого» в 11 матчах чемпионата штата набрал всего 13 очков. Да и забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде она минимально уступила «Васко да Гама».
До того команда проиграла «Расингу» Авельянеда (0:2). При этом чуть ранее она подписала мировую со скромной «Боавиштой» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках «Ботафого» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Артур, Бастуш, Давид Рикардо — травмированы. Куябано — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Победоносные» не столь ярко атакуют. Притом, что бразильцам в этой встрече нужно отыгрывать гандикап в два мяча.
Кроме игровых проблем у «Ботафого» немало кадровых пробоин. Сразу несколько ведущих исполнителей не помогут бразильцам в этой встрече.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Ничего другого команде банально не остается.
«Расинг» Авельянеда
Турнирное положение: «Расинг» в своем чемпионате явно не преуспевает. Команда нынче находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Расинг» Авельянеда в нынешнем календарном году выглядит нестабильно. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда одолела как раз «Ботафого». Счет 2:0 можно считать вполне комфортным.
До того команда досадным образом уступила «Архентинос Хуниорс» (2:3). А вот поединок с «Тигре» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Расинг» Авельянеда победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 раз при 6 пропущенных мячах.
Не сыграют: Агустин Гарсия, Сантьяго Соса — травмированы.
Состояние команды: Аргентинцы до последней виктории проиграли дважды кряду. Да и в моральном плане команде сейчас проще, чем оппоненту.
При этом «Расинг» Авельянеда имеет не особо надежные тылы. Команда пропустила 7 мячей в 6 матчах своего чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Аргентинцы явно не собираются действовать сугубо на удержание.
Статистика для ставок
- «Расинг» Авельянеда до последней виктории проиграл 2 раза подряд
- «Ботафого» проиграл в 2 последних поединках
- Бразильцы в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.
- 1.85Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.80Ливерпуль — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- 2.05Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Аргентинцы явно намерены закрепить успех первого поединка, так что ждем от них активных атакующих акций.
Номинальные хозяева наверняка будут максимально активно атаковать, в чем вполне способны преуспеть.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.60