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    «Вильярреал» переиграет «пчёл»

    «Райо Вальекано» — «Вильярреал»: Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Примера, 22 февраля 2025 года

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    «Вильярреал»
    22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Вильярреал». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Февраля 2025 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 18:15 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Пчёлы» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Райо Вальекано» всего на один зачетный пункт опережает идущую следом «Мальорку». А вот отличилась команда 27 забитыми мячами в 24 матчах Примеры.

    Райо Вальекано — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» на выезде минимально уступили «Барселоне».

    А вот до того команда одолела «Вальядолид» (1:0). Да и поединок с «Леганесом» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 5 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Серхио Камельо — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Пчёлы» нынче пребывают в неплохих кондициях. До последней коллизии она победили трижды кряду.

    Матчи с «Вильярреалом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Райо Вальекано» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать в привычном ритме. «Пчёлы» явно намерены разжиться очками.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Субмарина» всеми силами бьется за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Вильярреал» весьма ярко атакует, отличившись 47 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь успешно. «Субмарина» не смогла обыграть «Валенсию» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (2:1). Плюс поединок с «Вальядолидом» завершился уверенной викторией (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Ильяс Ахомах, Кико Фемениа — травмированы.

    Состояние команды: «Субмарина» ныне пребывает в неплохих кондициях. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

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    При этом «Вильярреал» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются заметные сложности.

    «Субмарина» до последней ничьей победила дважды кряду. Да и в кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Айосе Перес и его партнеры намерены подтянуться к топ-4.

    Статистика для ставок

    • «Вильярреал» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    • «Субмарина» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

    • «Райо Вальекано» до последней коллизии победил 3 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Вильярреал» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс сражается за попадание в Лигу чемпионов.

    Номинальные хозяева имеют заметные сложности в плане реализации, к тому же уже полтора года не могут обыграть «субмарину».

    Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

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