22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Вильярреал». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчёлы» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Райо Вальекано» всего на один зачетный пункт опережает идущую следом «Мальорку». А вот отличилась команда 27 забитыми мячами в 24 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» на выезде минимально уступили «Барселоне».

А вот до того команда одолела «Вальядолид» (1:0). Да и поединок с «Леганесом» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 5 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Серхио Камельо — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Пчёлы» нынче пребывают в неплохих кондициях. До последней коллизии она победили трижды кряду.

Матчи с «Вильярреалом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Райо Вальекано» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать в привычном ритме. «Пчёлы» явно намерены разжиться очками.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Субмарина» всеми силами бьется за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Вильярреал» весьма ярко атакует, отличившись 47 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь успешно. «Субмарина» не смогла обыграть «Валенсию» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (2:1). Плюс поединок с «Вальядолидом» завершился уверенной викторией (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Ильяс Ахомах, Кико Фемениа — травмированы.

Состояние команды: «Субмарина» ныне пребывает в неплохих кондициях. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

При этом «Вильярреал» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются заметные сложности.

«Субмарина» до последней ничьей победила дважды кряду. Да и в кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Айосе Перес и его партнеры намерены подтянуться к топ-4.

Статистика для ставок

«Вильярреал» не проигрывал в 5 своих последних поединках

«Субмарина» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

«Райо Вальекано» до последней коллизии победил 3 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Вильярреал» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс сражается за попадание в Лигу чемпионов.

Номинальные хозяева имеют заметные сложности в плане реализации, к тому же уже полтора года не могут обыграть «субмарину».

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00