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    «Крылья Советов» — ЦСКА: Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — ЦСКА
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    Игорь Дмитриев
    22 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА. Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы проводят не столь яркий сезон. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 10 строчке турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Крылья Советов» всего на 2 очка опережают опасную зону. А вот забила команда лишь 19 мячей в 18 поединках российского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Подопечные Игоря Осинькина разгромили «Тобол» (3:0).

    При этом «Крылья Советов» до того минимально одолели «Кызылжар». А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Пари НН» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Самарцы нынче выглядят довольно уверенно. Команда Осинькина весьма неплохо атакует.

    При этом «Крылья Советов» традиционно неудачно противостоят москвичам. Из 5 последних очных поединков самарцы уступили 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и в двух своих последних спаррингах команда не пропустила ни разу.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» традиционно сражаются за самые высокие места. Команда ушла зимовать на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем ЦСКА в 18 поединках чемпионата настрелял лишь 28 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь паритет. «Армейцы» не сумели одолеть «Факел» (1:1).

    При этом до того команда расписала мировую с «Сочи» (0:0). А вот поединок с «Краснодаром» завершился обидной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Армейцы» нынче выглядят не столь уверенно. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

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    Причем ЦСКА имеет довольно крепкий по именам состав. Да Тамерлан Мусаев способен прибавить в плане результативности.

    В двух последних встречах с самарцами «армейцы» победили. Да и «крылышкам» команда не проигрывает уже 5 с половиной лет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Армейцы» намерены наконец-то победить.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» победили в 2 своих последних матчах

    • ЦСКА не выигрывал в 3 последних поединках

    • «Армейцы» обыграли самарцев в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.16 и 1.73.

    Прогноз: ЦСКА явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

    Самарцы в контрольных поединках выглядят довольно выгодно, да и оппонент не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «армейцы» переиграют команду Осинькина.

    Ставка: Победа ЦСКА за 2.09

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