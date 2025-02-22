«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы проводят не столь яркий сезон. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 10 строчке турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Крылья Советов» всего на 2 очка опережают опасную зону. А вот забила команда лишь 19 мячей в 18 поединках российского чемпионата.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Подопечные Игоря Осинькина разгромили «Тобол» (3:0).
При этом «Крылья Советов» до того минимально одолели «Кызылжар». А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Пари НН» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Самарцы нынче выглядят довольно уверенно. Команда Осинькина весьма неплохо атакует.
При этом «Крылья Советов» традиционно неудачно противостоят москвичам. Из 5 последних очных поединков самарцы уступили 3 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и в двух своих последних спаррингах команда не пропустила ни разу.
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» традиционно сражаются за самые высокие места. Команда ушла зимовать на 6 месте турнирной таблицы.
Причем ЦСКА в 18 поединках чемпионата настрелял лишь 28 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь паритет. «Армейцы» не сумели одолеть «Факел» (1:1).
При этом до того команда расписала мировую с «Сочи» (0:0). А вот поединок с «Краснодаром» завершился обидной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Армейцы» нынче выглядят не столь уверенно. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
Причем ЦСКА имеет довольно крепкий по именам состав. Да Тамерлан Мусаев способен прибавить в плане результативности.
В двух последних встречах с самарцами «армейцы» победили. Да и «крылышкам» команда не проигрывает уже 5 с половиной лет.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Армейцы» намерены наконец-то победить.
Статистика для ставок
- «Крылья Советов» победили в 2 своих последних матчах
- ЦСКА не выигрывал в 3 последних поединках
- «Армейцы» обыграли самарцев в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.16 и 1.73.
- 3.00Аль-Наср — Аль-Иттифак: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.40Лестер — Брентфорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.84Сельта — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: ЦСКА явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.
Самарцы в контрольных поединках выглядят довольно выгодно, да и оппонент не собирается отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «армейцы» переиграют команду Осинькина.
Ставка: Победа ЦСКА за 2.09