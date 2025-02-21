21 февраля в финале Рекопа Южной Америки по футболу сыграют «Расинг» Авельянеда и «Ботафого» Рио-де-Жанейро. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» Авельянеда — «Ботафого» Рио-де-Жанейро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Расинг» Авельянеда

Турнирное положение: «Академики» не столь удачно стартовали в чемпионате Аргентины. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Расинг» Авельянеда неплохо атакует, отличившись 11 забитыми мячами в 6 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Расинг» Авельянеда уступил «Архентинос Хуниорс» (2:3).

При этом до того команда минимально уступила «Тигре». А вот поединок с «Бокой Хуниорс» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Расинг» Авельянеда забил 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Аргентинцы способны прибавить в плане реализации. Плюс оборона команды ошибается не так часто.

При этом «Расинг» Авельянеда проиграл в 2 своих последних поединках. Причем в них команда отличилась всего одним результативным выстрелом.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей.

«Ботафого» Рио-де-Жанейро

Турнирное положение: «Победоносные» нынче не столь ярко выступают в чемпионате своего штата. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ботафого» Рио-де-Жанейро на 7 зачетных баллов отстает от лидера. При этом оборона команды дала результативный сбой 11 раз в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Победоносные» не смогли переиграть скромную «Боавишту» (1:1).

До того команда с минимальным счетом уступила «Фламенго». Да и поединок с «Мадурейрой» также завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» Рио-де-Жанейро добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Победоносные» крайне нестабильны. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Ботафого» Рио-де-Жанейро в среднем забивает примерно гол за матч. Да и в последних поединках голы даются команде слишком натужно.

Бразильцы традиционно максимально настроены на битву с аргентинцами. Да и в кадровом плане у команды полный порядок.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Бразильцы постараются поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Победоносные» не побеждают 3 матча кряду

«Расинг» Авельянеда проиграл в 2 своих последних поединках

«Ботафого» Рио-де-Жанейро в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Расинг» Авельянеда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «Расинг» Авельянеда постарается воспользоваться преимуществом своего поля, и уж точно активно понесется в атаку.

Бразильцы не намерены отсиживаться в тылах, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 4.00