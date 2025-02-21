«Расинг» Авельянеда
Турнирное положение: «Академики» не столь удачно стартовали в чемпионате Аргентины. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Расинг» Авельянеда неплохо атакует, отличившись 11 забитыми мячами в 6 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Расинг» Авельянеда уступил «Архентинос Хуниорс» (2:3).
При этом до того команда минимально уступила «Тигре». А вот поединок с «Бокой Хуниорс» завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Расинг» Авельянеда забил 8 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Аргентинцы способны прибавить в плане реализации. Плюс оборона команды ошибается не так часто.
При этом «Расинг» Авельянеда проиграл в 2 своих последних поединках. Причем в них команда отличилась всего одним результативным выстрелом.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей.
«Ботафого» Рио-де-Жанейро
Турнирное положение: «Победоносные» нынче не столь ярко выступают в чемпионате своего штата. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ботафого» Рио-де-Жанейро на 7 зачетных баллов отстает от лидера. При этом оборона команды дала результативный сбой 11 раз в 10 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Победоносные» не смогли переиграть скромную «Боавишту» (1:1).
До того команда с минимальным счетом уступила «Фламенго». Да и поединок с «Мадурейрой» также завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» Рио-де-Жанейро добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Победоносные» крайне нестабильны. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
При этом «Ботафого» Рио-де-Жанейро в среднем забивает примерно гол за матч. Да и в последних поединках голы даются команде слишком натужно.
Бразильцы традиционно максимально настроены на битву с аргентинцами. Да и в кадровом плане у команды полный порядок.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Бразильцы постараются поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Победоносные» не побеждают 3 матча кряду
- «Расинг» Авельянеда проиграл в 2 своих последних поединках
- «Ботафого» Рио-де-Жанейро в среднем забивает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Расинг» Авельянеда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.
- 3.20Реал Мадрид — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Расинг» Авельянеда постарается воспользоваться преимуществом своего поля, и уж точно активно понесется в атаку.
Бразильцы не намерены отсиживаться в тылах, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 4.00