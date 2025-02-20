20 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы чешская «Виктория» из Пльзени на своей арене сыграет против венгерского «Ференцвароша». Начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Ференцварош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: Чешский коллектив в основной части ЛЕ финишировал на 16 строке с 12 набранными очками.

«Виктория» отпраздновал три виктории в восьми матчах, столько же раз сыграла вничью и дважды проиграла, разница мячей составила 13:12.

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Последние матчи: В первом противостоянии данных команд, которое прошло неделю тому назад в Венгрии, принесло минимальную викторию «Фенрецварошу» со счетом 1:0. И после того поединка клуб из города Плзень обыграл в гостевой встрече «Теплице» со счетом 2:0 в чемпионате Чехии, где идет на второй строке в таблице

Не сыграют: У команды нет проблем с составом.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Виктория» Пльзень в основной части выступила довольно-таки неплохо, уступив лишь в двух играх — в Бильбао «Атлетику» 1:3 и в родных стенах «МЮ» 1:2. В остальных же шести поединках данной стадии они набирали очки, но и соперники были не самого высокого уровня. Всего же в восьми предыдущих своих официальных играх чехи проиграли в половине случаев, а в других четырех встречах за это время они побеждали.

«Ференцварош»

Турнирное положение: Команда из Венгрии в основной стадии Лиги Европы финишировала на строку ниже, набрав те же 12 пунктов.

«Ференцварош» смог выиграть четыре поединка из восьми отыгранных и столько же раз уходил с поля поверженным, забил и пропустил по 15 мячей.

Последние матчи: Напомним, что «фради» смогли одолеть «Викторию» в домашней игре со счетом 1:0, забив единственный гол в середине первой половине встречи. Однако в последующем поединке они проиграли в родных стенах «Пакшу» со счетом 0:2 в чемпионате Венгрии, где идут на второй строке, отставая от лидера на пять пунктов.

Не сыграют: Нападающий Барнабаш Варга, у которого девять голов в текущем сезоне, пропустит этот поединок.

Состояние команды: «Ференцварош» на основной стадии ЛЕ в гостях выступал не лучшим образом, проиграв три из четырех поединков, пропустив в них аж девять мячей. Домашние же игры клубу из Будапешта давались куда лучше, уступив только раз при трех выигрышах, отметившись в воротах соперников аж десять раз. И также отметим, что за семь предыдущих официальных игр с учетом всех турниров «зелено-белые» победили только дважды, столько же встреч еще свели вничью и трижды уходили с поля поверженными.

Статистика для ставок

В первом поединке этих команд в Венгрии победил «Ференцварош» со счетом 1:0

Всего в истории противостояний этих клубов было три игры, в которых они по разу обыграли друг друга и раз сыграли вничью

И только раз за эти поединки играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Виктории» Пльзень — 1.69, победа «Ференцвароша» — 5.40, ничья — 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.86 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что чешский коллектив на своем поле сможет ликвидировать негативный минимальный гандикап у «Ференцвароша», который в гостях в текущей ЛЕ выступает не лучшим образом.

Рекомендуемая ставка: победа «Виктории» Пльзень с форой (-1,5) за 2.77.

Прогноз: А вторым вариантом здесь поставим на верховой исход, ведь данные клубы на групповой стадии демонстрировали хорошую результативность, да и счет первого поединка обязывает чехов идти большими силами вперед.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.01.