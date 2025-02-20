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    «Ягеллония» не отдаст путёвку сопернику в 1/8 финала?

    «Ягеллония» — «Бачка-Топола»: Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига конференций, 20 февраля 2025 года

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    «Ягеллония» — «Мотор»
    Польский клуб «Ягеллония» сыграет против сербской команды «Бачка-Топола» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Бачка-Топола», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Ягеллония

  • Белосток
    •  Ягеллония 23:00 ТСЦ

    ТСЦ

  • Бачка-Топола
    •

    «Ягеллония»

    Турнирное положение: «Ягеллонии» не хватило одного очка, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала напрямую, теперь придется сыграть дополнительный раунд в стыковых матчах с сербрами. В основном этапе Лиги конференции польский клуб занял итоговое 9 место, набрав 11 баллов: 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

    Последние матчи: «Ягеллония» фактически обеспечила себе путёвку в 1/8 финала Лиги конференций. Польский клуб одержал уверенную победу над сербами в первой игре дуэли (3:1).

    Ягеллония — ТСЦ: коэффициенты букмекеров

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  • 1.384.906.80Бонус$1500
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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В Премьер-лиге Польши «Ягеллония» одержала победу над клубом «Мотор Люблин» (3:0). В турнирной таблице чемпионата участник Лиги конференций занимает 2 место с активом в 41 очко, догнав лидера — «Лех».

    «Бачка-Топола»

    Турнирное положение: Сербский клуб в основном этапе Лиги конференций занял спасительное 24 место, которое дало возможность «Бачке-Топола» выйти в плей-офф еврокубка. В шести матчах команда одержала две победы, одну встречу завершила вничью и три поединка проиграла. Итог выступление — 7 набранных очков.

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    • Последние матчи: В первом матче 1/16 финала Лиги конференций «Бачка-Топола» потерпел поражение со счётом 1:3.

    Не сыграют: Травмированы Баняц, Йованович, Петрович. Пропустит игру Цапан из-за перебора жёлтых карточек.

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    Состояние команды: В Суперлиги Сербии «Бачка-Топола» идёт на 10 месте с 28 баллами. В 23 туре чемпионата участник Лиги конференций проиграл команде «Текстилац Оцаци» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Бачка-Топола» в Лиге конференций заняла 24 место

    • «Ягеллония» в Лиге конференций заняла 9 место

    • «Бачка-Топола» проиграла «Ягеллонии» со счётм 1:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.90, а победа «Бачка-Топола» — в 7.20.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.63 соответственно.

    Прогноз: «Ягеллония» может повторно одержать победу над сербским соперником, как это сделала в первой игре противостояния.

    Ставка: Фора «Ягеллонии» (-1.5) с коэффициентом 2.02.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, как минимум 3 мяча с участием сербов забивается в поединках.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.

    «Ягеллония» — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. «Ягеллония» не отдаст путёвку сопернику в 1/8 финала?
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