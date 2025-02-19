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    «Бока Хуниорс» одолеет перуанцев

    «Альянса» Лима — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.92) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 19 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Альянса» Лима — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    19 февраля в 1/4 финала квалификации Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Альянса» Лима и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Альянса» Лима — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Альянса» Лима

    Турнирное положение: Перуанцы новый сезон начали не столь успешно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы чемпионата Перу.

    При этом «Альянса» Лима в 2 турах набрал 3 очка. А вот атака команды выглядит вполне прилично, настреляв 4 мяча.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Со счетом 1:3 она уступила «Альянса Атлетико».

    При этом «Альянса» Лима чуть ранее смогла переиграть «Насьональ» Асунсьон (3:1). А вот до того команда уверенно расправилась с «Куско» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Перуанцы не особенно стабильны. А вот в Кубке Либертадорес команда постарается преуспеть.

    Вообще, «Альянса» Лима исторически неудачно противостоит «Боке». В двух очных поединках перуанцы по разу сыграли вничью и уступили.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Вот только собственные тылы частенько дают сбои.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Сине-золотые» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в чемпионате Аргентины команда сейчас находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бока Хуниорс» в 6 поединках своего чемпионата отличилась 6 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 4 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Сине-золотые» минимально одолели «Бпнфилд».

    При этом до того команда переиграла «Индепендьенте» Ривадавия (2:0). А вот «Расинг» оказался «Боке» не по зубам (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сине-золотые» весьма неплохо обороняются. Команда не пропускала в 2 своих последних поединках.

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    Приятная серия из двух викторий кряду явно окрыляет. Да и более высокий класс аргентинцев должен сказаться.

    В кадровом плане «Бока Хуниорс» выглядит довольно выгодно. Вот только атака преуспевает не особо, в среднем забивая гол за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Сине-золотые» намерены продлить свою победную серию.

    Статистика для ставок

    • Аргентинцы в среднем забивают гол за матч

    • Перуанцы до последней коллизии победили дважды кряду

    • «Бока Хуниорс» победила в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Альянса» Лима — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.42.

    Прогноз: Аргентинцы выглядят мощнее соперника, и явно будут активно атаковать.

    «Бока Хуниорс» постепенно набирает обороты, победив в двух своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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    «Альянса» Лима — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 19.02.2025. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» одолеет перуанцев
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