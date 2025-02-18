18 февраля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон» и «Миллуолл». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Миллуолл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: Престонцы ходят в середняках Чемпионшипа. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Престон» на 7 очков отстает от зоны стыков. А вот отличилась команда лишь 34 забитыми мячами при 38 пропущенных.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Престонцы дали бой «Бёрнли» (0:0).

А вот до того команда минимально переиграла «Норвич». При этом кубковый поединок с «Уикомбом» завершился викторией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Престон» забил 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джек Уотмауг, Бенжамин Уайтмен — травмированы. Али Маккэнн — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Престонцы имеют не толь надежные тылы. Между тем, команда не пропускала в 3 своих последних поединках.

Матчи с «Миллуоллом» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Престон» уступил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и «львы» в последних матчах выглядели не лучшим образом.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» привычно бьются за стыки. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Миллуолл» отстает от топ-6 на 7 зачетных баллов. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Львы» не смогли одолеть «Вест Бромвич» (1:1).

До того команда потерпела коллизию от «Плимута» (1:5). А вот кубковый поединок с «Лидсом» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Миллуолл» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Райан Леонард, Дэн Макнамара — травмированы.

Состояние команды: «Львы» проводят весьма блеклый отрезок. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Миллуолл» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и вообще, стабильность результатов команде не присуща.

«Львы» не проигрывают «Престону» уже 6 лет. Да и в плане надежности тылов команда выглядит симпатичнее соперника.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Миллуолл» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Престон» не пропускал в 3 последних матчах

Престонцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Престон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: Престонцы нынче выглядят симпатично, и уж точно будут активны в атаке.

«Миллуолл» нынче крайне нестабилен, к тому же не побеждал в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Престона» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25