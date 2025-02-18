Престон Норт Энд
Миллуолл
«Престон»
Турнирное положение: Престонцы ходят в середняках Чемпионшипа. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Престон» на 7 очков отстает от зоны стыков. А вот отличилась команда лишь 34 забитыми мячами при 38 пропущенных.
Престон Норт Энд — Миллуолл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Престонцы дали бой «Бёрнли» (0:0).
А вот до того команда минимально переиграла «Норвич». При этом кубковый поединок с «Уикомбом» завершился викторией в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Престон» забил 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джек Уотмауг, Бенжамин Уайтмен — травмированы. Али Маккэнн — дисквалифицирован.
Состояние команды: Престонцы имеют не толь надежные тылы. Между тем, команда не пропускала в 3 своих последних поединках.
Матчи с «Миллуоллом» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Престон» уступил 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и «львы» в последних матчах выглядели не лучшим образом.
«Миллуолл»
Турнирное положение: «Львы» привычно бьются за стыки. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Миллуолл» отстает от топ-6 на 7 зачетных баллов. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Львы» не смогли одолеть «Вест Бромвич» (1:1).
До того команда потерпела коллизию от «Плимута» (1:5). А вот кубковый поединок с «Лидсом» завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Миллуолл» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Райан Леонард, Дэн Макнамара — травмированы.
Состояние команды: «Львы» проводят весьма блеклый отрезок. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
При этом «Миллуолл» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и вообще, стабильность результатов команде не присуща.
«Львы» не проигрывают «Престону» уже 6 лет. Да и в плане надежности тылов команда выглядит симпатичнее соперника.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Миллуолл» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Престон» не пропускал в 3 последних матчах
- Престонцы не проигрывали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Престон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.
- 2.00Барселона — Райо Вальекано: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Ризеспор — Галатасарай: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Престонцы нынче выглядят симпатично, и уж точно будут активны в атаке.
«Миллуолл» нынче крайне нестабилен, к тому же не побеждал в двух своих последних поединках.
Ставка: Победа «Престона» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.25