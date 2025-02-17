ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер» — «Бавария»«Байер» доминировал, но не забил. «Бавария» удержала нулевую ничью в ключевом матче «Лацио» — «Наполи»Все еще непобедимые. «Наполи» не проиграл в Риме, но снова не смог одолеть «Лацио» Ламин ЯмальБудущая легенда. Ямаль уже к 20 годам может стать лучшим футболистом мира
    Все новости спорта

    Команда Роналду быстро разделается с иранцами

    «Персеполис» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 17 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Персеполис» — «Аль-Наср»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    17 февраля в 8-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Персеполис» и «Аль-Наср». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Персеполис» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Персеполис»

    Турнирное положение: Иранцы в нынешней Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Персеполис» в 7 турах набрал лишь 6 очков. Да и атака команды выглядит неуверенно, настреляв всего 6 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В овертайме она проиграла «Сепахану» (2:3).

    При этом «Персеполис» чуть ранее смог переиграть «Сирьян» (1:0). А вот до того команда с треском уступила «Аль-Хилялю» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Иранцы ныне выглядят не столь выгодно. Команда отстает от искомой 6 позиции лишь по дополнительным показателям.

    Вообще, «Персеполис» исторически неудачно противостоит «Аль-Насру». Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Иранцам нужно исключительно побеждать.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: Аравийцы бьются за лидерство в западной группе. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Наср» в 7 поединках Азиатской Лиги чемпионов отличился 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота аравийцы пропустили 6 раз.

  • Миранчук, Вернер, Бога и еще семь футболистов, которым Месси пророчил большое будущее
  • Сразу скажем, на должность скаута Лионеля Месси лучше не звать
  • 14/02/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Со счетом 3:2 был обыгран крепкий «Аль-Ахли».

    При этом до того команда нанесла поражение «Аль-Фейхе» (3:0). Да и «Аль-Васл» был обыгран весьма уверенно (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Аравийцы лишь на 3 балла отстают от дуэта лидеров группы. Так что в этой встрече команде Криштиану Роналду нужно срочно побеждать.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    А вот с реализацией у команды все достаточно весело. Да и в 6 своих последних поединках она одержала победы.

    В кадровом плане «Аль-Наср» выглядит весьма грозно. Да неувядающий Роналду настрелял 16 мячей в аравийском чемпионате и 6 в Азиатской Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Аравийцы намерены продлить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • Иранцы в Азиатской Лиге чемпионов в среднем забивают реже гола за матч

    • Аравийцы в Лиге чемпионов забивают в среднем чаще 2 мячей за матч

    • «Аль-Наср» победил в 6 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.13.

    Прогноз: Команда Роналду выглядит мощнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.

    Иранцы не столь стабильны, да и аравийцы вполне способны еще поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.74

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монпелье — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Монца — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Меджедович — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Свитолина — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вердер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вальядолид — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гавр — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ланс — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.20
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Персеполис» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 17.02.2025. Прогнозы на футбол. Команда Роналду быстро разделается с иранцами
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры