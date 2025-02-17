17 февраля в 8-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Персеполис» и «Аль-Наср». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Персеполис» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Персеполис»

Турнирное положение: Иранцы в нынешней Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Персеполис» в 7 турах набрал лишь 6 очков. Да и атака команды выглядит неуверенно, настреляв всего 6 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В овертайме она проиграла «Сепахану» (2:3).

При этом «Персеполис» чуть ранее смог переиграть «Сирьян» (1:0). А вот до того команда с треском уступила «Аль-Хилялю» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Иранцы ныне выглядят не столь выгодно. Команда отстает от искомой 6 позиции лишь по дополнительным показателям.

Вообще, «Персеполис» исторически неудачно противостоит «Аль-Насру». Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Иранцам нужно исключительно побеждать.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: Аравийцы бьются за лидерство в западной группе. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» в 7 поединках Азиатской Лиги чемпионов отличился 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота аравийцы пропустили 6 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Со счетом 3:2 был обыгран крепкий «Аль-Ахли».

При этом до того команда нанесла поражение «Аль-Фейхе» (3:0). Да и «Аль-Васл» был обыгран весьма уверенно (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Аравийцы лишь на 3 балла отстают от дуэта лидеров группы. Так что в этой встрече команде Криштиану Роналду нужно срочно побеждать.

А вот с реализацией у команды все достаточно весело. Да и в 6 своих последних поединках она одержала победы.

В кадровом плане «Аль-Наср» выглядит весьма грозно. Да неувядающий Роналду настрелял 16 мячей в аравийском чемпионате и 6 в Азиатской Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Аравийцы намерены продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

Иранцы в Азиатской Лиге чемпионов в среднем забивают реже гола за матч

Аравийцы в Лиге чемпионов забивают в среднем чаще 2 мячей за матч

«Аль-Наср» победил в 6 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.13.

Прогноз: Команда Роналду выглядит мощнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.

Иранцы не столь стабильны, да и аравийцы вполне способны еще поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.74