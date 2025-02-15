Штутгарт
Вольфсбург
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» на один пункт отстает от первой четверки. А вот отличилась команда 39 забитыми мячами при 31 пропущенном в свои ворота.
Штутгарт — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Швабы нанесли поражение «Боруссии» Д (2:1).
А вот до того команда с минимальным счетом переиграла «Аугсбург». При этом поединок с «Боруссией» М завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Атакан Каразор — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Швабы крепки, и в последнее время прибавили. В 2 последних матчах команда добыла 6 очков.
Матчи с «Вольфсбургом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Штутгарт» победил 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. При этом в трех последних очных поединках с «Вольфсбургом» швабы выиграли дважды при одном паритете.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Вольфсбург» весьма прилично атакует, отличившись 43 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 21 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь удачно. «Волки» не сумели переиграть «Байер» (0:0).
До того команда не уступила «Айнтрахту» (1:1). Да и непростой поединок с «Хольштайном» принес лишь паритет (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Камиль Грабара — травмирован. Йоаким Мехле — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Волки» проводят не самый позитивный отрезок. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.
При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч. А вот отставание от 6 места ныне составляет 3 зачетных балла.
«Волки» почти 2 года не могут обыграть швабов. Да и в кадровом плане ситуация у команды не самая благоприятная.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.
Статистика для ставок
- «Вольфсбург» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Штутгарт» победил в 2 последних матчах
- «Штутгарт» уже почти 2 года не проигрывает «Вольфсбургу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены продолжить свой победный путь, и наверняка сразу понесутся в атаку.
Швабы имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «волков» явно небезгрешна.
Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30