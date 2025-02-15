15 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» на один пункт отстает от первой четверки. А вот отличилась команда 39 забитыми мячами при 31 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Швабы нанесли поражение «Боруссии» Д (2:1).

А вот до того команда с минимальным счетом переиграла «Аугсбург». При этом поединок с «Боруссией» М завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Атакан Каразор — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Швабы крепки, и в последнее время прибавили. В 2 последних матчах команда добыла 6 очков.

Матчи с «Вольфсбургом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Штутгарт» победил 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. При этом в трех последних очных поединках с «Вольфсбургом» швабы выиграли дважды при одном паритете.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Вольфсбург» весьма прилично атакует, отличившись 43 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь удачно. «Волки» не сумели переиграть «Байер» (0:0).

До того команда не уступила «Айнтрахту» (1:1). Да и непростой поединок с «Хольштайном» принес лишь паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Камиль Грабара — травмирован. Йоаким Мехле — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Волки» проводят не самый позитивный отрезок. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч. А вот отставание от 6 места ныне составляет 3 зачетных балла.

«Волки» почти 2 года не могут обыграть швабов. Да и в кадровом плане ситуация у команды не самая благоприятная.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

Статистика для ставок

«Вольфсбург» не побеждал в 4 своих последних поединках

«Штутгарт» победил в 2 последних матчах

«Штутгарт» уже почти 2 года не проигрывает «Вольфсбургу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены продолжить свой победный путь, и наверняка сразу понесутся в атаку.

Швабы имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «волков» явно небезгрешна.

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30