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    «Боруссия» постепенно приходит в себя

    «Бохум» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 1.73) и прогноз на чемпионат Германии 15 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Боруссия» Д
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    Нико Ковач недавно возглавил «Боруссию» Д
    15 февраля в 22-м туре немецкой Бундеслиги по футболу сыграют «Бохум» и «Боруссия» Д. Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Февраля 2025 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Бохум»

    Турнирное положение: команда продолжает замыкать таблицу Бундеслиги с 11 очками.

    Последние матчи: в 21-м туре чемпионата «Бохум» сыграл вничью со счетом 2:2 против своего прямого конкурента «Хольштайна». Соперник первым открыл счет, но «несгибаемые» смогли выйти отыграться еще до перерыва.

    Бохум — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Оба мяча забил голландский нападающий Мирон Боаду. Сразу после перерыва «Хольштайн» смог восстановить статус-кво. При счете 2:2 обе команды имели возможность вырвать победу, но ни у кого это в итоге не получилось.

    Ранее было поражение дома от «Фрайбурга» (0:1) и в гостях от «Боруссии» Мх (0:3).

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    • Не сыграют: Виттек (з), травмированы — Краусс (п), Масурас (п), Боаду (н).

    Состояние команды: после прихода в ноябре Дитера Хекинга «Бохум» немного встрепенулся и стал показывать более качественный футбол. Сейчас это уже не безнадежный аутсайдер, а коллектив, который показывает зубы.

    При Хекинге «Бохум» очень сильно прибавил в обороне, опытный наставник изменил тактическую схему, и это сразу дало плоды. Стала команда лучше играть и в атаке, где вернул себе былую форму Боаду, забивший уже 7 голов в 11 матчах.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: в настоящий момент «Боруссия» Д занимает 11-е место с 29 очками в чемпионате Германии.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Последние матчи: в Бундеслиге «Боруссия» Д уступила на своем поле «Штутгарту» со счетом 1:2. Первый тайм не принес забитых мячей, а все события разворачивались после перерыва.

    Сначала швабы забили два мяча, но потом полностью инициативой на поле завладела «Боруссия», имела несколько отличных шансов уйти от поражения, но смогла забить только раз после отличного удара Брандта.

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    В Лиге чемпионов «шмели» разгромили в гостях «Спортинг» (3:0), а также выиграли в Бундеслиге у «Хайденхайма» (1:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Рюэрсон (з), травмированы — Бенсебаини (з), Ф.Нмеча (п).

    Состояние команды: недавно команду возглавил известный хорватский специалист Нико Ковач, которому теперь предстоит восстановить порушенную дортмундскую «Боруссию» после полугодовой работы Нури Шахина.

    У турецкого тренера в своем бывшем клубе откровенно не получилось, «Боруссия» выглядела мягкой игрушкой и абсолютно бесхарактерной, часто проигрывая во вторых таймах.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Боруссия» Д выиграла со счетом 4:2

    • В прошлом сезоне «Бохум» дома сыграл вничью (1:1), а на выезде уступил (1:3)

    • В позапрошлом сезоне «Боруссия» взяла верх в гостях (2:1), но дома потеряла очки (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бохума» дают 4,90, а на «Боруссию» Д — 1,73, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,37, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,67.

    Прогноз: дортмундская «Боруссия» одержала уверенную победу в ЛЧ над «Спортингом» (3:0), поэтому будет играть против «Бохума» оптимальным составом и с максимальной самоотдачей.

    Серьезных потерь в стане «шмелей» нет, тогда как «Бохум» не досчитается двух лидеров (Виттека и Боаду). «Боруссии» надо исправлять положение в Бундеслиге, вряд ли что-то может помешать ей взять три очка в этой игре, пусть даже «Бохум» и прогрессирует.

    Основная ставка: победа «Боруссии» Д за 1,73.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что хозяева не забьют. Ковач — любитель дисциплины на поле, со временем подтянет игру в обороне, а в этой игре будет действовать прагматично, памятуя о предстоящей ЛЧ.

    Дополнительная ставка: «Бохум» не забьет за 2,90.

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    «Бохум» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. «Боруссия» постепенно приходит в себя
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