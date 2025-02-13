Твенте
Будё-Глимт
«Твенте»
Турнирное положение: команда из Энсхеде с трудом преодолела групповой этап Лиги Европы.
«Гордость Востока» смогли набрать только 10 баллов и заняли 23-е место в турнирной таблице.
Твенте — Будё-Глимт: коэффициенты букмекеров
За восемь матчей «тюккерс» забили восемь мячей, а пропустили в свои ворота девять.
Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Нидерландов действующие бронзовые призеры турнира сыграли вничью с «Херенвеном» (3:3) и «Гоу Эхед Иглс» (2:2).
До этого же «Твенте» в Лиге Европы смог победить «Бешикташ» (1:0) и «Мальмё» (3:2).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Перед этим же подопечные Йозефа Остинга вылетели из Кубка Нидерландов, уступив «Гоу Эхед Иглс» (1:3).
Не сыграют: травмированы Сэм Ламмерс и Юнес Таха.
Состояние команды: в этом сезоне чемпионата страны «Твенте» пока что идет шестым и вряд ли может рассчитывать на борьбу за призы. В Лиге Европы команде тоже вряд ли светит что-то стоящее.
Зимой команду покинули Митчелл ван Берген, Юри Регеер и Анасс Салах-Эддине, а вот пришли в нее Арно Версхурен, Геральд Алдерс и Тейлор Бут.
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: команда из города Будё достаточно уверенно прошла групповой этап Лиги Европы.
«Глимт» смог набрать 14 баллов и финишировал девятым, только по дополнительным показателям уступив место в 1/8 финала «Рейнджерс».
Норвежский коллектив смог 14 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустил в свои.
Последние матчи: последняя игра для норвежцев была товарищеской, они уступили «Ольборгу» (3:5).
До этого «Будё-Глимт» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) и победил «Маккаби» (3:1) в Лиге Европы.
Перед этим в товарищеских играх команда из Норвегии также уступила «Спарте» (0:3) и «Фортуне» (2:3).
Не сыграют: в лазарете находятся Даниэль Басси, Сэмюэль Бураковский, Сивер Скейде и Гауте Ветти.
Состояние команды: подопечные Кьетиля Кнутсена в прошлом году смогли выиграть чемпионат Норвегии. «Будё-Глимт» набрал 62 очка и на три балла опередил второй «Бранн».
Зимой команду покинули Нино Жугель, Оскар Капскармо и Гифт Сандэй. Подписали же норвежцы Йенса Хауге, Оле Бломберга и Миккеля Бро Хансена.
Статистика для ставок
- «Твенте» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- «Будё-Глимт» выиграл 1 из последних 5 матчей
- «Твенте» забивает на протяжении 8 матчей подряд
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 4.00, а победа «Будё-Глимта» — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.50.
- 1.90Эвертон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.95Брюгге — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.30Селтик — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: это плей-офф и тут каждая ошибка на вес золота, поэтому думается, что команды будут действовать осторожно и много не забьют.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.
Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому в первой встрече вполне все может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 4.00.