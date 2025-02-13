«Твенте» сыграет против «Будё-Глимта» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок пройдет 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Твенте»

Турнирное положение: команда из Энсхеде с трудом преодолела групповой этап Лиги Европы.

«Гордость Востока» смогли набрать только 10 баллов и заняли 23-е место в турнирной таблице.

Твенте — Будё-Глимт: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.973.803.35Бонус$1500

За восемь матчей «тюккерс» забили восемь мячей, а пропустили в свои ворота девять.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Нидерландов действующие бронзовые призеры турнира сыграли вничью с «Херенвеном» (3:3) и «Гоу Эхед Иглс» (2:2).

До этого же «Твенте» в Лиге Европы смог победить «Бешикташ» (1:0) и «Мальмё» (3:2).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Перед этим же подопечные Йозефа Остинга вылетели из Кубка Нидерландов, уступив «Гоу Эхед Иглс» (1:3).

Не сыграют: травмированы Сэм Ламмерс и Юнес Таха.

Состояние команды: в этом сезоне чемпионата страны «Твенте» пока что идет шестым и вряд ли может рассчитывать на борьбу за призы. В Лиге Европы команде тоже вряд ли светит что-то стоящее.

Зимой команду покинули Митчелл ван Берген, Юри Регеер и Анасс Салах-Эддине, а вот пришли в нее Арно Версхурен, Геральд Алдерс и Тейлор Бут.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: команда из города Будё достаточно уверенно прошла групповой этап Лиги Европы.

«Глимт» смог набрать 14 баллов и финишировал девятым, только по дополнительным показателям уступив место в 1/8 финала «Рейнджерс».

Норвежский коллектив смог 14 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустил в свои.

Последние матчи: последняя игра для норвежцев была товарищеской, они уступили «Ольборгу» (3:5).

До этого «Будё-Глимт» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) и победил «Маккаби» (3:1) в Лиге Европы.

Перед этим в товарищеских играх команда из Норвегии также уступила «Спарте» (0:3) и «Фортуне» (2:3).

Не сыграют: в лазарете находятся Даниэль Басси, Сэмюэль Бураковский, Сивер Скейде и Гауте Ветти.

Состояние команды: подопечные Кьетиля Кнутсена в прошлом году смогли выиграть чемпионат Норвегии. «Будё-Глимт» набрал 62 очка и на три балла опередил второй «Бранн».

Зимой команду покинули Нино Жугель, Оскар Капскармо и Гифт Сандэй. Подписали же норвежцы Йенса Хауге, Оле Бломберга и Миккеля Бро Хансена.

Статистика для ставок

«Твенте» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Будё-Глимт» выиграл 1 из последних 5 матчей

«Твенте» забивает на протяжении 8 матчей подряд

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 4.00, а победа «Будё-Глимта» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.50.

Прогноз: это плей-офф и тут каждая ошибка на вес золота, поэтому думается, что команды будут действовать осторожно и много не забьют.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому в первой встрече вполне все может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 4.00.