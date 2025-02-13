ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пабло Солари«Ложная девятка» или конкурент Бонгонды? Какая роль отведена Солари в «Спартаке» Эндж ПостекоглуПора действовать. «Тоттенхэму» и Постекоглу больше не по пути — эту команду спасет только новый тренер Джаред КаноннирКаноннир встретится с Родригезом, Каттар против Залала. Анонс карда UFC Vegas 102
    Все новости спорта

    «Твенте» и «Будё-Глимт» много не забьют

    «Твенте» — «Будё-Глимт». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига Европы, 13 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Твенте Прогнозы на Будё-Глимт Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Будё-Глимт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Твенте»
    «Твенте» сыграет против «Будё-Глимта» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок пройдет 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    Твенте

  • Энсхеде
    •  Твенте 23:00 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    «Твенте»

    Турнирное положение: команда из Энсхеде с трудом преодолела групповой этап Лиги Европы.

    «Гордость Востока» смогли набрать только 10 баллов и заняли 23-е место в турнирной таблице.

    Твенте — Будё-Глимт: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.973.803.35Бонус$1500
    •

    За восемь матчей «тюккерс» забили восемь мячей, а пропустили в свои ворота девять.

    Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Нидерландов действующие бронзовые призеры турнира сыграли вничью с «Херенвеном» (3:3) и «Гоу Эхед Иглс» (2:2).

    До этого же «Твенте» в Лиге Европы смог победить «Бешикташ» (1:0) и «Мальмё» (3:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Перед этим же подопечные Йозефа Остинга вылетели из Кубка Нидерландов, уступив «Гоу Эхед Иглс» (1:3).

    Не сыграют: травмированы Сэм Ламмерс и Юнес Таха.

    Состояние команды: в этом сезоне чемпионата страны «Твенте» пока что идет шестым и вряд ли может рассчитывать на борьбу за призы. В Лиге Европы команде тоже вряд ли светит что-то стоящее.

    Зимой команду покинули Митчелл ван Берген, Юри Регеер и Анасс Салах-Эддине, а вот пришли в нее Арно Версхурен, Геральд Алдерс и Тейлор Бут.

    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: команда из города Будё достаточно уверенно прошла групповой этап Лиги Европы.

    «Глимт» смог набрать 14 баллов и финишировал девятым, только по дополнительным показателям уступив место в 1/8 финала «Рейнджерс».

  • Трансферный дайджест. 3 — 10 февраля
  • Киммих и ван Дейк выбирают себе команды, Бен-Йеддер окажется в Серии А, Малком может вернуться в «Зенит»
  • 10/02/2025

    • Норвежский коллектив смог 14 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: последняя игра для норвежцев была товарищеской, они уступили «Ольборгу» (3:5).

    До этого «Будё-Глимт» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) и победил «Маккаби» (3:1) в Лиге Европы.

    Перед этим в товарищеских играх команда из Норвегии также уступила «Спарте» (0:3) и «Фортуне» (2:3).

    Не сыграют: в лазарете находятся Даниэль Басси, Сэмюэль Бураковский, Сивер Скейде и Гауте Ветти.

    Состояние команды: подопечные Кьетиля Кнутсена в прошлом году смогли выиграть чемпионат Норвегии. «Будё-Глимт» набрал 62 очка и на три балла опередил второй «Бранн».

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Зимой команду покинули Нино Жугель, Оскар Капскармо и Гифт Сандэй. Подписали же норвежцы Йенса Хауге, Оле Бломберга и Миккеля Бро Хансена.

    Статистика для ставок

    • «Твенте» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • «Будё-Глимт» выиграл 1 из последних 5 матчей

    • «Твенте» забивает на протяжении 8 матчей подряд

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 4.00, а победа «Будё-Глимта» — в 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.50.

    Прогноз: это плей-офф и тут каждая ошибка на вес золота, поэтому думается, что команды будут действовать осторожно и много не забьют.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому в первой встрече вполне все может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 4.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Александрова — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Носкова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жабер — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Этчеверри — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Анисимова — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Брюгге — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кецманович — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шварцман — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бублик — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Суонси — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Твенте» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. «Твенте» и «Будё-Глимт» много не забьют
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры