Целе
АПОЭЛ
«Целе»
Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Целе» занял 21 место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.
Последние матчи: В заключительном туре третьего по значимости еврокубка футболисты «Целе» одержали победунад ТНС (3:2).
Целе — АПОЭЛ: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В Первой лиге словенского чемпионата «Целе» занимает 5 место, набрав 31 очко. В 20 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций проиграл одному из флагманов словенского футбола «Марибору» (1:2).
АПОЭЛ
Турнирная таблица: АПОЭЛ финишировал в основном этапе Лиги конференций на 11 месте с активом в 11 очков: 3 победы, 2 ничья и 1 поражение.
Последние матчи: В последнем туре основного этапа Лиги конференций АПОЭЛ обменялся голами с «Астаной» (1:1).
Не сыграют: Из-за красной карточки дисквалифицирован Сациас.
Состояние команды: В чемпионате Кипра футболисты АПОЭЛа занимают 5 место, набрав 37 очков. В 22 туре внутреннего первенства участник Лиги конференции разошёлся миром с «Аполлоном» (0:0).
Статистика для ставок
- АПОЭЛ занял 11 место в Лиге конференций
- «Целе» занял 21 место в Лиге конференций
- «Целе» и АПОЭЛ ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.55, а победа «Целе» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: В среднем за игру «Целе» и АПОЭЛ забивают по одному мячу. Можно рискнуть и сыграть на результативности команд в предстоящем матче.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.78.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.40.