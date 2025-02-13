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    «Целе» — «АПОЭЛ». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 февраля 2025 года

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    АПОЭЛ — «Фиорентина»
    «Целе» сыграет против АПОЭЛ в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «АПОЭЛ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    Целе

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Целе 23:00 АПОЭЛ

    АПОЭЛ

  • Лига конференций. Этап лиги
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    «Целе»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Целе» занял 21 место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

    Последние матчи: В заключительном туре третьего по значимости еврокубка футболисты «Целе» одержали победунад ТНС (3:2).

    Целе — АПОЭЛ: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В Первой лиге словенского чемпионата «Целе» занимает 5 место, набрав 31 очко. В 20 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций проиграл одному из флагманов словенского футбола «Марибору» (1:2).

    АПОЭЛ

    Турнирная таблица: АПОЭЛ финишировал в основном этапе Лиги конференций на 11 месте с активом в 11 очков: 3 победы, 2 ничья и 1 поражение.

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    • Последние матчи: В последнем туре основного этапа Лиги конференций АПОЭЛ обменялся голами с «Астаной» (1:1).

    Не сыграют: Из-за красной карточки дисквалифицирован Сациас.

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    Состояние команды: В чемпионате Кипра футболисты АПОЭЛа занимают 5 место, набрав 37 очков. В 22 туре внутреннего первенства участник Лиги конференции разошёлся миром с «Аполлоном» (0:0).

    Статистика для ставок

    • АПОЭЛ занял 11 место в Лиге конференций

    • «Целе» занял 21 место в Лиге конференций

    • «Целе» и АПОЭЛ ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.55, а победа «Целе» — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: В среднем за игру «Целе» и АПОЭЛ забивают по одному мячу. Можно рискнуть и сыграть на результативности команд в предстоящем матче.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.78.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.40.

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    «Целе» — «АПОЭЛ»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Увезёт ли АПОЭЛ победу из Словении?
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