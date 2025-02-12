12 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Плимут» и «Миллуолл». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Плимут» — «Миллуолл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Плимут»

Турнирное положение: «Пилигримы» сражаются за выживание в Чемпионшипе. На текущий момент команда расположилась на 24 месте турнирной таблицы.

При этом «Плимут» лишь на 4 очка отстает от спасительной 21 позиции. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами при 63 пропущенных.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела героически. «Пилигримы» выбили из Кубка Англии «Ливерпуль» (1:0).

А вот до того команда смогла обыграть «Вест Бромвич» (2:1). При этом поединок с «Сандерлендом» завершился подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Плимут» забил 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Брендан Гэллоуэй — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пилигримы» победили в двух матчах кряду. Да и с реализацией у команды до сих пор имеются сложности.

Матчи с «Миллуоллом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 6 последних очных поединках «Плимут» уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Пилигримы» твёрдо намерены выбраться со дна таблицы.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Миллуолл» слабовато атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 30 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Львы» в Кубке Англии прошли «Лидс» (2:0).

До того команда нанесла поражение КПР (2:1). Плюс тяжелый поединок с «Портсмутом» завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Миллуолл» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Райан Леонард, Дэн Макнамара — травмированы.

Состояние команды: «Львы» проводят весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 4 своих последних матчах.

При этом «Миллуолл» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот отставание от первой шестерки составляет 5 очков.

«Львы» забивают в среднем аккурат гол за матч. Да и «пилигримам» команда не проигрывает уже почти 34 года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается поднатореть в плане реализации, да и обороняется достаточно монолитно.

Статистика для ставок

«Миллуолл» победил в 3 последних матчах

«Плимут» выиграл в 2 своих последних поединках

«Львы» переиграли «Плимут» в 6 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миллуолл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: «Пилигримы» мотивированы оторваться от дна таблицы, и явно будут активно атаковать.

«Миллуолл» нынче находится на подъеме, хоть проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Ставка: Ничья за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38