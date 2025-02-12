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    «Плимут» — «Миллуолл». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 12 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Плимут» — «Миллуолл»
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    Максим Таловеров
    12 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Плимут» и «Миллуолл». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Плимут» — «Миллуолл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Февраля 2025 года

    Плимут Аргайл

  • Англия. Чемпионшип
    •  Плимут Аргайл 22:45 Миллуолл

    Миллуолл

  • Лондон
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    «Плимут»

    Турнирное положение: «Пилигримы» сражаются за выживание в Чемпионшипе. На текущий момент команда расположилась на 24 месте турнирной таблицы.

    При этом «Плимут» лишь на 4 очка отстает от спасительной 21 позиции. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами при 63 пропущенных.

    Плимут Аргайл — Миллуолл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела героически. «Пилигримы» выбили из Кубка Англии «Ливерпуль» (1:0).

    А вот до того команда смогла обыграть «Вест Бромвич» (2:1). При этом поединок с «Сандерлендом» завершился подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Плимут» забил 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Брендан Гэллоуэй — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пилигримы» победили в двух матчах кряду. Да и с реализацией у команды до сих пор имеются сложности.

    Матчи с «Миллуоллом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 6 последних очных поединках «Плимут» уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Пилигримы» твёрдо намерены выбраться со дна таблицы.

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Львы» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Миллуолл» слабовато атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 30 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Львы» в Кубке Англии прошли «Лидс» (2:0).

    До того команда нанесла поражение КПР (2:1). Плюс тяжелый поединок с «Портсмутом» завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Миллуолл» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Райан Леонард, Дэн Макнамара — травмированы.

    Состояние команды: «Львы» проводят весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 4 своих последних матчах.

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    При этом «Миллуолл» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот отставание от первой шестерки составляет 5 очков.

    «Львы» забивают в среднем аккурат гол за матч. Да и «пилигримам» команда не проигрывает уже почти 34 года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается поднатореть в плане реализации, да и обороняется достаточно монолитно.

    Статистика для ставок

    • «Миллуолл» победил в 3 последних матчах

    • «Плимут» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Львы» переиграли «Плимут» в 6 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миллуолл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: «Пилигримы» мотивированы оторваться от дна таблицы, и явно будут активно атаковать.

    «Миллуолл» нынче находится на подъеме, хоть проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Ставка: Ничья за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    «Плимут» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 12.02.2025. Прогнозы на футбол. Давайте поставим на паритет?!
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