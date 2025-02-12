«Бёрнли» примет на своем поле «Халл Сити» в 32-м туре английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 12 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бёрнли» — «Халл Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бёрнли»

Турнирное положение: С 61 набранным пунктом этот клуб расположился на третьей позиции в таблице и от второй строки отстает на три балла.

У strong>«Бёрнли» 16 викторий в 31 поединке, 16 мировых исходов и всего два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 37:9.

Последние матчи: «Бордовые» накануне в гостях обыграли высшелиговый «Саутгемптон» в 1/16 финала Кубке Англии со счетом 1:0. А в последних играх в рамках чемпионата страны они дома одолели со счетом 1:0 «Оксфорд Юнайтед», а также расписали мировые по 0:0 с «Лидсом» в родных стенах и с «Портсмутом» на выезде.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: К этому поединку «Бёрнли» подходит с 20-матчевой серией без поражений. За данный период коллектив девять раз сыграл вничью в основное время и отпраздновал 11 викторий. Причем за все это время команда выдала 16 сухих встреч и пропустила за данный период только четыре гола, и никогда более мяча за поединок. И отметим еще тот факт, что в Чемпионшипе «Бернли» не пропускает вот уже на протяжении девяти поединков подряд.

«Халл Сити»

Турнирное положение: Данный коллектив с 29 очкам идет вблизи зоне вылета, опережая ее всего лишь на один пункт.

«Халл Сити» выиграл всего семь поединков из 30 проведенных, восемь встреч свел вничью и 15 раз проиграл, разница мячей составляет 31:40.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата страны «тигры» проиграли на своем поле соседу по турнирке «Сток Сити» со счетом 1:2. Игровым же днем ранее они весьма неожиданно разгромили на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0, а перед этим дома были биты «КПР» — 1:2.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Состояние команды: «Халл Сити» в отрезке 17 минувших играх чемпионата смог разжиться баллами лишь в шести случаях, четыре раза победив и расписав два мировых исхода. И стоит отметить, что эти удачные поединки пришлись на 11 последних играх команды. Перед этим же она уступила в шести встречах кряду, не забив в четырех случаях за это время. А в четырех минувших встречах Чемпионшипа «Халл» неизменно чередовал гостевые сухие выигрыши и домашние фиаско по 1:2.

Статистика для ставок

«Бёрнли» в чемпионате не пропускает вот уже на протяжении девяти матчей

«Халл» в гостях выиграл три предыдущие поединка в Чемпионшипе

В первом круге на поле «Халка» эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, продлив тем самым обоюдно забивную серию до пяти встреч кряду

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бёрнли» — 1.71, победа «Халл Сити» — 5.10, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.56 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Халл» сможет раздобыть очки в поединке с одним из лидеров, ведь от отлично проводит в последнее время гостевые встречи, выиграв три предыдущие.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.14.

Прогноз: И также не исключаем, что сухая серия «бордовых» будет прервана «тиграми», которые им забивали в предыдущих пяти очных противостояниях.

Ставка: обе забьют за 2.30.