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    «РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули». Ставка (к. 1.74) и прогноз на чемпионат Германии 9 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули»
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    Хави Симонс
    9 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Санкт-Паули». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Февраля 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
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    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: сейчас «РБ Лейпциг» идет на четвертом месте в таблице Бундеслиги с 33 очками.

    Последние матчи: в 20-м туре подопечные Марко Розе были не похожи на самих себя и провели очень блеклый матч против «Униона», почти не создав опасных моментов у ворот соперника.

    РБ Лейпциг — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Берлинцы даже играли лучше и вполне были способны взять три очка на своем поле, но несколько раз спас от поражения вратарь Гулачи.

    Ранее было поражение в Лиге чемпионов от «Штурма» (0:1) и ничья с «Байером» (2:2) в чемпионате Германии.

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    • Не сыграют: Хенрикс (з), Оуедраго (п), Шлагер (п).

    Состояние команды: после зимней паузы «Лейпциг» играет очень неровно, несмотря на то, что вернулись из лазарета почти все лидеры (Симонс, Раум, Люкеба, Поульсен).

    Неожиданно у команды Розе появились проблемы в защите, и она стала пропускать гораздо больше, чем в первой части сезона. Если не брать две последних игры (0:0, 0:1), то «РБ Лейпциг» в 5 играх вынимал мяч из сетки аж 10 раз.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: после 20 туров «Санкт-Паули» идет на 13-м месте в таблице Бундеслиги с 21 очком.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 20-м туре коллектив из Гамбурга не смог на своем поле обыграть «Аугсбург» (1:1), пропустив ответный мяч в самом конце, когда соперник использовал единственный шанс забить.

    На протяжении 90 минут преимущество «Санкт-Паули» было подавляющим, команда заслуживала три очка, но в итоге довольствовалась лишь одним. Единственный мяч был забит в самом начале встречи после автогола соперника.

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    До этого была домашняя победа над «Унионом» (3:0) и в гостях над «Хайденхаймом» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Метс (з), Салиакис (п), Вагнер (п), Гилавоги (п).

    Состояние команды: после зимней паузы дружина Александра Блессина заметно прибавила и смогла уйти из зоны вылета. Несмотря на скромный состав (мало кто имеет опыт выступления в Бундеслиге) новичок элитного дивизиона играет в очень агрессивный футбол.

    Если первое время «Санкт-Паули» часто терял очки в матчах, где должен был брать, то теперь после того, как команда набрала опыта игры на высшем уровне, такое происходит все реже.

    Статистика для ставок

    • В первом круге игра завершилась вничью со счетом 0:0

    • Также был матч в 1/16 финала Кубка Германии, который выиграл «РБ Лейпциг» (4:2)

    • В трех последних матчах во всех турнирах «РБ Лейпиг» не знает побед, «Санкт-Паули» в трех последних играх Бундеслиги взял 7 очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «РБ Лейпцига» дают 1,58, а на «Санкт-Паули» — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

    Прогноз: «Санкт-Паули» смог полностью адаптироваться к требованиям Блессина за время первого круга и показывает, что не испытывает никакого пиетета к фаворитам, а будет гнуть свою линию и играть в вертикальный футбол с активным прессингом по всему полю.

    Команде Марко Розе поправлять свое турнирное положение и реноме, она будет идти большими силами в атаку. Игра должна получится яркой и результативной.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,74.

    Прогноз: также можно попробовать рисковый вариант за отличный коэффициент, гости могут удивить.

    Дополнительная ставка: ничья за 4,50.

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    «РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. Команды не будут отсиживаться в обороне
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