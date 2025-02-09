9 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Болонья». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Жёлто-красные» сражаются за сохранение прописки в элите. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

При этом «Лечче» на 3 зачетных балла опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 23 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жёлто-красные» переиграли «Парму» (3:1).

До того команда разгромно уступила «Интеру» (0:4). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила еще и «Кальяри» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лечче» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Ламек Банда, Хамза Рафия — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Жёлто-красные» крайне слабо атакуют. Команда настреляла 18 мячей в 23 поединках итальянского чемпионата.

Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только «борзых» они не могут обыграть без малого 14 лет.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Болонья» на 3 зачетных балла отстает от заветной шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Борзые» минимально переиграли «Аталанту».

До того команда уверенно одолела «Комо» (2:0). А вот поединок со «Спортингом» завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Рикардо Орсолини, Льюис Фергюсон — травмированы.

Состояние команды: «Борзые» нынче пребывают в приличных кондициях. В 2 своих последних поединках они победили.

При этом «Болонья» все никак не может запрыгнуть в топ-6. Зато «Борзые» довольно неплохо атакуют: 35 забитых мячей в 22 матчах.

В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Один из лидеров «борзых» Орсолини пребывает в клубном лазарете.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Борзые» намерены продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Болонья» победила в 2 своих последних матчах

Два последних очных поединка этих соперников завершились победами «Болоньи»

«Лечче» забивает меньше всех в лиге: 18 мячей в 23 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Болонья» наверняка постарается продолжить свой победный путь, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Борзые» неплохи в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00