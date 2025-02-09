Лечче
Болонья
«Лечче»
Турнирное положение: «Жёлто-красные» сражаются за сохранение прописки в элите. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.
При этом «Лечче» на 3 зачетных балла опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 23 матчах.
Лечче — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жёлто-красные» переиграли «Парму» (3:1).
До того команда разгромно уступила «Интеру» (0:4). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила еще и «Кальяри» (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лечче» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Ламек Банда, Хамза Рафия — травмированы.
Состояние команды: «Жёлто-красные» крайне слабо атакуют. Команда настреляла 18 мячей в 23 поединках итальянского чемпионата.
Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только «борзых» они не могут обыграть без малого 14 лет.
«Болонья»
Турнирное положение: «Борзые» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Болонья» на 3 зачетных балла отстает от заветной шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Борзые» минимально переиграли «Аталанту».
До того команда уверенно одолела «Комо» (2:0). А вот поединок со «Спортингом» завершился боевой ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Рикардо Орсолини, Льюис Фергюсон — травмированы.
Состояние команды: «Борзые» нынче пребывают в приличных кондициях. В 2 своих последних поединках они победили.
При этом «Болонья» все никак не может запрыгнуть в топ-6. Зато «Борзые» довольно неплохо атакуют: 35 забитых мячей в 22 матчах.
В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Один из лидеров «борзых» Орсолини пребывает в клубном лазарете.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Борзые» намерены продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- «Болонья» победила в 2 своих последних матчах
- Два последних очных поединка этих соперников завершились победами «Болоньи»
- «Лечче» забивает меньше всех в лиге: 18 мячей в 23 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 2.05Реал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82Эмполи — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.62Брайтон — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Болонья» наверняка постарается продолжить свой победный путь, и уж точно сразу будет активно атаковать.
«Борзые» неплохи в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00