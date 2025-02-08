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    «Майнц» будет торопиться

    «Майнц» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Бундеслига, 8 февраля 2025 года

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    «Майнц»
    8 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Февраля 2025 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Карнавальники» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Майнц» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами при 24 пропущенных в свои ворота.

    Майнц — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» с минимальным счетом уступили «Майнцу».

    А вот до того команда уверенно переиграла «Штутгарт» (2:0). При этом поединок с берлинским «Унионом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Майнц» забил 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Надием Амири, Штефан Белль, Джонатан Буркардт — травмированы. Антони Каси — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Карнавальники» крепки, однако стабильностью не блещут. Да и сохранить место в топ-6 будет крайне непросто, особенно учитывая непростую кадровую ситуацию.

    Матчи с «Аугсбургом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках с «Аугсбургом» «карнавальники» победили.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Аугсбург» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 20 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» минимально уступили «Штутгарту».

    До того команда подписала мировую с «Санкт-Паули» (1:1). А вот непростой поединок с «Хайденхаймом» принес успех (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Анри Кудуссу — травмирован. Димитриос Яннулис — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Фуггеры» проводят не самый позитивный отрезок. Команда не побеждала в 2 последних матчах.

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    При этом «Аугсбург» в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 12 зачетных баллов.

    «Фуггеры» уже полтора года не обыгрывали «Майнц». Да и в нынешней диспозиции команда явно будет рада и ничьей.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно что-то делать с надежностью собственных тылов.

    Статистика для ставок

    • «Аугсбург» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Майнц» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Майнц» обыграл «Аугсбург» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка с первых минут понесутся в атаку.

    «Фуггеры» не собираются лишь обороняться, да и у «Майнца» имеются заметные кадровые пробоины.

    Ставка: Победа «Майнца» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

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    «Майнц» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. «Майнц» будет торопиться
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