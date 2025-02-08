Майнц
Аугсбург
«Майнц»
Турнирное положение: «Карнавальники» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Майнц» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами при 24 пропущенных в свои ворота.
Майнц — Аугсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» с минимальным счетом уступили «Майнцу».
А вот до того команда уверенно переиграла «Штутгарт» (2:0). При этом поединок с берлинским «Унионом» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Майнц» забил 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Надием Амири, Штефан Белль, Джонатан Буркардт — травмированы. Антони Каси — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Карнавальники» крепки, однако стабильностью не блещут. Да и сохранить место в топ-6 будет крайне непросто, особенно учитывая непростую кадровую ситуацию.
Матчи с «Аугсбургом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках с «Аугсбургом» «карнавальники» победили.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Аугсбург» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 20 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» минимально уступили «Штутгарту».
До того команда подписала мировую с «Санкт-Паули» (1:1). А вот непростой поединок с «Хайденхаймом» принес успех (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Анри Кудуссу — травмирован. Димитриос Яннулис — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Фуггеры» проводят не самый позитивный отрезок. Команда не побеждала в 2 последних матчах.
При этом «Аугсбург» в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 12 зачетных баллов.
«Фуггеры» уже полтора года не обыгрывали «Майнц». Да и в нынешней диспозиции команда явно будет рада и ничьей.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно что-то делать с надежностью собственных тылов.
Статистика для ставок
- «Аугсбург» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Майнц» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Майнц» обыграл «Аугсбург» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.
- 1.84Спартак — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05ПСЖ — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 23:05
- 2.08Ростов — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка с первых минут понесутся в атаку.
«Фуггеры» не собираются лишь обороняться, да и у «Майнца» имеются заметные кадровые пробоины.
Ставка: Победа «Майнца» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06