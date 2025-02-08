8 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами при 24 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» с минимальным счетом уступили «Майнцу».

А вот до того команда уверенно переиграла «Штутгарт» (2:0). При этом поединок с берлинским «Унионом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Майнц» забил 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Надием Амири, Штефан Белль, Джонатан Буркардт — травмированы. Антони Каси — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Карнавальники» крепки, однако стабильностью не блещут. Да и сохранить место в топ-6 будет крайне непросто, особенно учитывая непростую кадровую ситуацию.

Матчи с «Аугсбургом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках с «Аугсбургом» «карнавальники» победили.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Аугсбург» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» минимально уступили «Штутгарту».

До того команда подписала мировую с «Санкт-Паули» (1:1). А вот непростой поединок с «Хайденхаймом» принес успех (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Анри Кудуссу — травмирован. Димитриос Яннулис — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Фуггеры» проводят не самый позитивный отрезок. Команда не побеждала в 2 последних матчах.

При этом «Аугсбург» в среднем пропускает чуть реже 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 12 зачетных баллов.

«Фуггеры» уже полтора года не обыгрывали «Майнц». Да и в нынешней диспозиции команда явно будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно что-то делать с надежностью собственных тылов.

Статистика для ставок

«Аугсбург» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Майнц» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Майнц» обыграл «Аугсбург» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка с первых минут понесутся в атаку.

«Фуггеры» не собираются лишь обороняться, да и у «Майнца» имеются заметные кадровые пробоины.

Ставка: Победа «Майнца» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06