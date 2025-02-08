В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Унион» Берлин. Встреча пройдет 8 февраля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрал 18 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 15-й позиции с отрывом в четыре очка от зоны плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге (16-е место), а также на три пункта отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Байера» (1:3).

Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги Европы коллектив уже выиграл, когда в чужих стенах оказался сильнее бельгийского «Андерлехта» (4:3).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Кадержабек, Штах, Жандре, Петерсон, Табакович, Тохумджу, Ленц, Бебу, Кабак, Бауманн, Самассеку и Промель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хоффенхайм» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, и даже возможность ничьей выглядит сомнительно, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, который говорит в их пользу.

Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

«Унион» Берлин

Турнирное положение: «Унион» Берлин по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрал 21 балл и также борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 14-ю позицию и на три очка опережает нынешнего соперника, а также на семь пунктов опережает зону плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге (16-е место).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле разошелся миром с «РБ Лейпциг» (0:0).

Перед этим в 19-м туре чемпионата Германии клуб и вовсе остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Санкт-Паули» с результатом 0:3.

Не сыграют: травмированы — Огбемудия, Кемлейн, Фогт и Илич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Унион» Берлин проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.

Это сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть то, что игра состоится на чужом поле против соперника, который в последнее время выступает несколько лучше их.

Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Хоффенхайма» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Унион» Берлина хотя бы одна команда не забивала

в семи из 10-ти последних матчей «Унион» Берлин проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Унион» Берлина — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в в шести последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперники забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Хоффенхайма».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08