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    Догонит ли «Хоффенхайм» «Унион» Берлин?

    «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин. Между соперниками лишь три очка, но смогут ли хозяева догнать гостей? На что ставить в матче Бундеслиги 8 февраля? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин
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    Андрей Крамарич
    В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Унион» Берлин. Встреча пройдет 8 февраля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Февраля 2025 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Унион

    Унион

  • Берлин
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрал 18 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 15-й позиции с отрывом в четыре очка от зоны плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге (16-е место), а также на три пункта отстает от нынешнего соперника.

    Хоффенхайм — Унион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Байера» (1:3).

    Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги Европы коллектив уже выиграл, когда в чужих стенах оказался сильнее бельгийского «Андерлехта» (4:3).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Кадержабек, Штах, Жандре, Петерсон, Табакович, Тохумджу, Ленц, Бебу, Кабак, Бауманн, Самассеку и Промель, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хоффенхайм» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, и даже возможность ничьей выглядит сомнительно, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, который говорит в их пользу.

    Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

    «Унион» Берлин

    Турнирное положение: «Унион» Берлин по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрал 21 балл и также борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 14-ю позицию и на три очка опережает нынешнего соперника, а также на семь пунктов опережает зону плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге (16-е место).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле разошелся миром с «РБ Лейпциг» (0:0).

    Перед этим в 19-м туре чемпионата Германии клуб и вовсе остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Санкт-Паули» с результатом 0:3.

    Не сыграют: травмированы — Огбемудия, Кемлейн, Фогт и Илич, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Унион» Берлин проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.

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    Это сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть то, что игра состоится на чужом поле против соперника, который в последнее время выступает несколько лучше их.

    Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Хоффенхайма» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Унион» Берлина хотя бы одна команда не забивала

    • в семи из 10-ти последних матчей «Унион» Берлин проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Унион» Берлина — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в в шести последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Между тем, двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперники забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Хоффенхайма».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08

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