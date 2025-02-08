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    Улучшит ли «Бетис» свое турнирное положение?

    «Сельта» — «Бетис». Гости застряли в середине таблицы, но поправят ли они свое положение сейчас? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.80

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    Джовани Ло Чельсо
    8 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Бетис». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Февраля 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 16:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
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    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» после 22-х туров испанского первенства набрала 25 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 13-й позиции в таблице и на четыре балла опережает зону вылета, а также на четыре пункта отстает от соперника.

    Сельта — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура испанского первенства «Сельта» на чужом поле потерпела разгромное поражение от «Валенсии» (1:2).

    Перед этим в 21-м туре национального чемпионата галисийский клуб также в чужих стенах не остался без очков, сыграв вничью с «Алавесом» с результатом 1:1.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Яго Аспас и Черви, дисквалифицированы — Старфельт и Мориба.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сельта» проиграла четырежды и ни разу не победила.

    Это свидетельствует об откровенно плохой форме хозяев, что сулит им небольшие шансы даже на ничью пусть даже и на своем поле, тем не менее, нынешний соперник также переживает определенный спад.

    Яго Аспас, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с шестью голами.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» после 22-х туров испанского первенства набрал 29 очков и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда находится на 10-й позиции и на три очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре балла опережает своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Атлетиком» (2:2).

    Перед этим в 21-м туре испанского первенства «Бетис» набрал максимум очков, с минимальным результатом обыграв в чужих стенах «Мальорку» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Форнальс, Руибаль, Бельерин и Карвальо.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» победил лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, что вроде бы не сулит им хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник переживает явный кризис.

    Джовани Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Сельта» проиграла

    • в шести последних матчах «Сельты» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Бетиса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Бетиса» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в шести последних матчах забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Сельты».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08

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    «Сельта» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. Улучшит ли «Бетис» свое турнирное положение?
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