8 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Бетис». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» после 22-х туров испанского первенства набрала 25 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 13-й позиции в таблице и на четыре балла опережает зону вылета, а также на четыре пункта отстает от соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура испанского первенства «Сельта» на чужом поле потерпела разгромное поражение от «Валенсии» (1:2).

Перед этим в 21-м туре национального чемпионата галисийский клуб также в чужих стенах не остался без очков, сыграв вничью с «Алавесом» с результатом 1:1.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Яго Аспас и Черви, дисквалифицированы — Старфельт и Мориба.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сельта» проиграла четырежды и ни разу не победила.

Это свидетельствует об откровенно плохой форме хозяев, что сулит им небольшие шансы даже на ничью пусть даже и на своем поле, тем не менее, нынешний соперник также переживает определенный спад.

Яго Аспас, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с шестью голами.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после 22-х туров испанского первенства набрал 29 очков и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда находится на 10-й позиции и на три очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре балла опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Атлетиком» (2:2).

Перед этим в 21-м туре испанского первенства «Бетис» набрал максимум очков, с минимальным результатом обыграв в чужих стенах «Мальорку» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Форнальс, Руибаль, Бельерин и Карвальо.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» победил лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, что вроде бы не сулит им хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник переживает явный кризис.

Джовани Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Сельта» проиграла

в шести последних матчах «Сельты» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Бетиса» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Бетиса» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в шести последних матчах забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Сельты».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08