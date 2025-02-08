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    «Бирмингем» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 8 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Ньюкасл»
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    Александер Исак
    8 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Бирмингем» и «Ньюкасл». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бирмингем» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Февраля 2025 года

    Бирмингем Сити

  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 20:45 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Бирмингем»

    Турнирное положение: «Брамиз» ныне представляет третий по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бирмингем» явно намерен напрямую вернуться в Чемпионшип. А вот отличилась команда 46 забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.

    Бирмингем Сити — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Браммиз» минимально одолели «Стивенейдж».

    А вот до того команда нанесла поражение «Ротерхэму» (2:1). При этом чуть ранее был обыгран еще и «Хаддерсфилд» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Бирмингем» забил 6 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Браммиз» ныне выглядят довольно выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

    Отношения с «сороками» у команды складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Бирмингем» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. «Браммиз» постараются найти свои шансы в контратаках.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» нынешний сезон проводят не столь успешно. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Ньюкасл» неплохо атакует, отличившись 42 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела блестяще. «Сороки» уверенно переиграли «Арсенал» (2:0).

    До того команда дома уступила «Фулхэму» (1:2). Зато поединок с «Саутгемптоном» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сороки» сильны, но стабильности нет и в первом приближении. Тем не менее, команда уже вышла в финал Кубка английской лиги, да и в Кубке Англии намерена побороться за трофей.

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    При этом «Ньюкасл» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато швед Александер Исак настрелял уже 17 мячей в чемпионате.

    «Сороки» явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Свой шанс наверняка получат некоторые резервисты.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активно атаковать. А вот проблемы в обороне никуда не запропастились.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

    • «Бирмингем» победили в 3 своих последних матчах

    • «Браммиз» уже 18 лет не могут обыграть «сорок»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные гости превосходят соперника в классе, и наверняка будут активны в атаке.

    «Сороки» намерены побороться за Кубок Англии, плюс явно поднатореют в плане надежности своих тылов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

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    «Бирмингем» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех!
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