Бирмингем Сити
Ньюкасл
«Бирмингем»
Турнирное положение: «Брамиз» ныне представляет третий по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Бирмингем» явно намерен напрямую вернуться в Чемпионшип. А вот отличилась команда 46 забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.
Бирмингем Сити — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Браммиз» минимально одолели «Стивенейдж».
А вот до того команда нанесла поражение «Ротерхэму» (2:1). При этом чуть ранее был обыгран еще и «Хаддерсфилд» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Бирмингем» забил 6 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Браммиз» ныне выглядят довольно выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.
Отношения с «сороками» у команды складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Бирмингем» уступил 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. «Браммиз» постараются найти свои шансы в контратаках.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» нынешний сезон проводят не столь успешно. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Ньюкасл» неплохо атакует, отличившись 42 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 24 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела блестяще. «Сороки» уверенно переиграли «Арсенал» (2:0).
До того команда дома уступила «Фулхэму» (1:2). Зато поединок с «Саутгемптоном» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» сильны, но стабильности нет и в первом приближении. Тем не менее, команда уже вышла в финал Кубка английской лиги, да и в Кубке Англии намерена побороться за трофей.
При этом «Ньюкасл» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато швед Александер Исак настрелял уже 17 мячей в чемпионате.
«Сороки» явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Свой шанс наверняка получат некоторые резервисты.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активно атаковать. А вот проблемы в обороне никуда не запропастились.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» забивает в среднем реже 2 мячей за матч
- «Бирмингем» победили в 3 своих последних матчах
- «Браммиз» уже 18 лет не могут обыграть «сорок»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: Номинальные гости превосходят соперника в классе, и наверняка будут активны в атаке.
«Сороки» намерены побороться за Кубок Англии, плюс явно поднатореют в плане надежности своих тылов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25