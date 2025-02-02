2 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Страсбург». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после 19-ти туров чемпионата Франции находится в зоне плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе на 13-й позиции в таблице.

«Ренн» набрал 17 баллов и на один пункт отстает от безопасного 15-го места, а также на два очка опережает зону вылета (17-18-е строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура Лиги 1 бретонский клуб в чужих стенах потерпел поражение от «Монако» (2:3).

Ранее в 18-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в домашних стенах также оказался слабее — теперь уже «Бреста» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Алемдар и Сейду, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» потерпел поражение.

Это говорит об ужасной форме коллектива и небольших шансах не то, что на победу, а хотя бы на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы.

«Страсбург» набрал 27 очков и занимает девятую позицию с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6), тогда как отрыв от зоны плей-офф за выживание составляет 10 пунктов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Лиллем» (2:1).

Перед этим в 18-м туре французского чемпионата коллектив в чужих стенах взятл лишь один балл, сыграв вничью с ныне второй командой чемпионата «Марселем» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Баква, Делен, Саи Дион, Уайли и Беллааруш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» шесть раз выиграл при одной ничьей.

Это говорит об отличной форме гостей, что сулит им хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть кризис их нынешнего соперника.

Эмануэль Эмегха — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Ренн» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Ренна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.50, победа «Страсбурга» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

Между тем, в пяти из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их шести из семи последних матчей.

Ставка: «Страсбург» победит за 3.55.