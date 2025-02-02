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    Выберется ли «Ренн» на безопасные позиции?

    «Ренн» — «Страсбург». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Страсбург»
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    Арно Калимуэндо
    2 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Страсбург». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Февраля 2025 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 19:15 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» после 19-ти туров чемпионата Франции находится в зоне плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе на 13-й позиции в таблице.

    «Ренн» набрал 17 баллов и на один пункт отстает от безопасного 15-го места, а также на два очка опережает зону вылета (17-18-е строчки).

    Ренн — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура Лиги 1 бретонский клуб в чужих стенах потерпел поражение от «Монако» (2:3).

    Ранее в 18-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в домашних стенах также оказался слабее — теперь уже «Бреста» с результатом 1:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Алемдар и Сейду, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» потерпел поражение.

    Это говорит об ужасной форме коллектива и небольших шансах не то, что на победу, а хотя бы на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы.

    «Страсбург» набрал 27 очков и занимает девятую позицию с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6), тогда как отрыв от зоны плей-офф за выживание составляет 10 пунктов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Лиллем» (2:1).

    Перед этим в 18-м туре французского чемпионата коллектив в чужих стенах взятл лишь один балл, сыграв вничью с ныне второй командой чемпионата «Марселем» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Баква, Делен, Саи Дион, Уайли и Беллааруш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» шесть раз выиграл при одной ничьей.

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    Это говорит об отличной форме гостей, что сулит им хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть кризис их нынешнего соперника.

    Эмануэль Эмегха — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Ренн» проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Ренна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.50, победа «Страсбурга» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

    Между тем, в пяти из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их шести из семи последних матчей.

    Ставка: «Страсбург» победит за 3.55.

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    «Ренн» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Ренн» на безопасные позиции?
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