Штутгарт
Боруссия М
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы борются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» набрал 32 зачетных балла в 19 турах. А вот отличилась команда 36 забитыми мячами при 28 пропущенных в свои ворота.
Штутгарт — Боруссия М: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Швабы дома были разгромлены ПСЖ (1:4).
А вот до того команда проиграла «Майнцу» (0:2). При этом поединок с братиславским «Слованом» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эль Билал Туре — травмирован. Джефф Шабо — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Швабы постепенно набирает обороты. Отставание от третьей позиции составляет 5 очков.
Матчи с «жеребятами» для команды традиционно складываются удачно. Из четырех очных поединков «Штутгарт» победил 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках швабы обыграли гладбахцев.
«Боруссия» М
Турнирное положение: Гладбахцы ходя в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Боруссия» М не столь ярко атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Гладбахцы уверенно расправились с «Бохумом» (3:0).
До того команда вчистую уступила «Байеру» (1:3). А вот поединок с «Вольфсбургом» завершился разгромной коллизией (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: Франк Онора — травмирован.
Состояние команды: Гладбахцы проводят не столь продуктивный отрезок. До последней виктории команда уступила трижды кряду.
При этом «Боруссия» М в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от топ-6 составляет всего 4 зачетных балла.
Гладбахцы уже год не обыгрывали «Штутгарт». А вот в нынешней диспозиции команда явно намерена разжиться хотя бы ничьей.
Безусловно, номинальные гости постараются подтянуться к зоне еврокубков. Плюс оппонент также имеет проблемы с надежностью своих тылов.
Статистика для ставок
- «Боруссия» М до последней виктории уступила 3 раза кряду
- «Штутгарт» проиграл в 2 своих последних поединках
- Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитгнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.
Гладбахцы успешно провели свой последний поединок, однако до того уступили трижды кряду.
Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10