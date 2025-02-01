1 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы борются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» набрал 32 зачетных балла в 19 турах. А вот отличилась команда 36 забитыми мячами при 28 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Швабы дома были разгромлены ПСЖ (1:4).

А вот до того команда проиграла «Майнцу» (0:2). При этом поединок с братиславским «Слованом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эль Билал Туре — травмирован. Джефф Шабо — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Швабы постепенно набирает обороты. Отставание от третьей позиции составляет 5 очков.

Матчи с «жеребятами» для команды традиционно складываются удачно. Из четырех очных поединков «Штутгарт» победил 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках швабы обыграли гладбахцев.

«Боруссия» М

Турнирное положение: Гладбахцы ходя в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Боруссия» М не столь ярко атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Гладбахцы уверенно расправились с «Бохумом» (3:0).

До того команда вчистую уступила «Байеру» (1:3). А вот поединок с «Вольфсбургом» завершился разгромной коллизией (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Франк Онора — травмирован.

Состояние команды: Гладбахцы проводят не столь продуктивный отрезок. До последней виктории команда уступила трижды кряду.

При этом «Боруссия» М в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от топ-6 составляет всего 4 зачетных балла.

Гладбахцы уже год не обыгрывали «Штутгарт». А вот в нынешней диспозиции команда явно намерена разжиться хотя бы ничьей.

Безусловно, номинальные гости постараются подтянуться к зоне еврокубков. Плюс оппонент также имеет проблемы с надежностью своих тылов.

Статистика для ставок

«Боруссия» М до последней виктории уступила 3 раза кряду

«Штутгарт» проиграл в 2 своих последних поединках

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитгнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

Гладбахцы успешно провели свой последний поединок, однако до того уступили трижды кряду.

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10