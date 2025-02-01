ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Лиги ЧемпионовЖеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Онлайн Станислав ЧерчесовСамара, Белград или Абу-Даби? Куда податься Черчесову после фиаско в сборной Казахстана Пеп ГвардиолаТриумфальный «Ливерпуль» и провал «Ман Сити». Победители и проигравшие общего этапа Лиги чемпионов
  • 15:41
    • Прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Швабы сразу полетят в атаку

    «Штутгарт» — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Штутгарт Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Боруссия» М
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дениз Ундав
    1 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Февраля 2025 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 17:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы борются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Штутгарт» набрал 32 зачетных балла в 19 турах. А вот отличилась команда 36 забитыми мячами при 28 пропущенных в свои ворота.

    Штутгарт — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Швабы дома были разгромлены ПСЖ (1:4).

    А вот до того команда проиграла «Майнцу» (0:2). При этом поединок с братиславским «Слованом» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эль Билал Туре — травмирован. Джефф Шабо — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Швабы постепенно набирает обороты. Отставание от третьей позиции составляет 5 очков.

    Матчи с «жеребятами» для команды традиционно складываются удачно. Из четырех очных поединков «Штутгарт» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках швабы обыграли гладбахцев.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: Гладбахцы ходя в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Боруссия» М не столь ярко атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 19 поединках.

  • Трансферный дайджест. 21 — 27 января
  • Зиньковский готовится к переходу в «Локо», Педри зовут в Саудовскую Аравию, Фаджоли не нужен «Ювентусу»
  • 27/01/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Гладбахцы уверенно расправились с «Бохумом» (3:0).

    До того команда вчистую уступила «Байеру» (1:3). А вот поединок с «Вольфсбургом» завершился разгромной коллизией (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Франк Онора — травмирован.

    Состояние команды: Гладбахцы проводят не столь продуктивный отрезок. До последней виктории команда уступила трижды кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Боруссия» М в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от топ-6 составляет всего 4 зачетных балла.

    Гладбахцы уже год не обыгрывали «Штутгарт». А вот в нынешней диспозиции команда явно намерена разжиться хотя бы ничьей.

    Безусловно, номинальные гости постараются подтянуться к зоне еврокубков. Плюс оппонент также имеет проблемы с надежностью своих тылов.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» М до последней виктории уступила 3 раза кряду

    • «Штутгарт» проиграл в 2 своих последних поединках

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитгнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

    Гладбахцы успешно провели свой последний поединок, однако до того уступили трижды кряду.

    Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Ястремская — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Таусон — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мухова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бодрумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эюпспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рублев — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бублик — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Штутгарт» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Швабы сразу полетят в атаку
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры