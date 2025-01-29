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    «Шинник» — «Ротор». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Ротор»
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    Денис Бояринцев
    29 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Шинник» и «Ротор». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 14 строчке турнирной таблицы первого российского дивизиона.

    При этом «Шинник» лишь на 2 зачетных балла оторвался от опасной зоны. А вот забила команда всего 13 мячей в 21 матче первенства.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Ярославцы расписали мировую как раз с «Ротором» (1:1).

    При этом «Шинник» до того минимально уступил «Акрону». А вот ранее команда подписала мировую с крепким «Енисеем» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 паритета. В этих поединках ее игроки забили всего 1 мяч при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ярославцы нынче лишь набирают кондиции. Команда только начинает серию спаррингов.

    При этом «Шинник» не традиционно неудачно противостоит «Ротору». Из 5 последних очных поединков ярославцы победили 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Ярославцам нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы нынешний сезон проводят не особенно продуктивно. В первом дивизионе они пребывают на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ротор» в 21 поединках первенства настрелял лишь 18 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего 16 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Ротор» не сумел переиграть «Шинник» (1:1).

    При этом до того команда минимально одолела ершистый «Нефтехимик». А вот встреча с «Аланией» принесла уверенную викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы достаточно крепки, однако имеют проблемы в плане реализации. Команда Дениса Бояринцева забивает в среднем реже гола за матч.

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    Причем «Ротор» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Плюс ко всему, команда только начинает серию спаррингов.

    Волгоградцы на 7 очков отстают от искомой зоны стыков. Вот только в кадровом плане команда Бояринцева смотрится довольно скромно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и пора бы волгоградцам поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Ротор» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • «Шинник» не побеждает 5 матчей кряду

    • Обе команды в среднем забивают реже одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.34 и 1.58.

    Прогноз: Обе команды слабовато атакуют, однако потенциально способны улучшить свою результативность.

    «Ротор» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и ярославцы не лыком шиты.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.30

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