26 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Рома». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» в чемпионате Италии находится в середине таблицы. Клуб занимает 10-е место.

У фриульцев 7 побед, 5 ничьих и 9 поражений. «Удинезе» в 21-м матче забил 24 гола и пропустил 32 мяча.

Последние матчи: «Удинезе» в 2025-м году еще не побеждал. В январе команда провела три матча.

«Удинезе» разошелся миром с «Вероной» и «Аталантой». Оба поединка закончились вничью 0:0. Затем клуб в гостях уступил «Комо» со счетом 1:4.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: В январе у «Удинезе» есть проблемы в атаке. В трех матчах команда забила один гол. С такой низкой реализацией моментов клубу будет трудно рассчитывать на очки.

«Удинезе» в Серии А не побеждал с конца прошлого месяца. 23 декабря команда в гостях одолела «Фиорентину» со счетом 2:1. У «Удинезе» голы забили Лоренцо Лука и Флориан Товен.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» лишь на один балл опережает «Удинезе». Римляне находятся на 9-й позиции в таблице. Набрано 27 очков в 21-м матче.

Последние матчи: В январе «Рома» одержала важную победу в дерби над «Лацио». Также команде удалось взять верх над «Дженоа».

Поражение в текущем месяце пока было только одно. 23 января в Лиге Европы «Рома» уступила АЗ со счетом 0:1.

Состояние команды: 9-е место в таблице не устраивает ни руководство «Ромы», ни болельщиков. Нужно улучшать результаты и исправлять ситуацию.

В гостях «Рома» играет плохо. В последних десяти выездных матчах не одержано ни одной победы. Удастся ли в ближайшей встрече прервать эту неприятную серию на чужих полях?

Букмекеры не видят явного фаворита, но у «Ромы» шансов на победу чуть больше. В 2024-м году столичный клуб смог обыграть «Удинезе» и дома, и в гостях.

Статистика для ставок

В январе «Удинезе» в трех встречах забил лишь один гол

«Рома» в последних десяти выездных матчах не одержала ни одной победы

В 2024-м году римляне одолели соперника и дома, и в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а выигрыш «Удинезе» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: «Рома» плохо играет в гостях. Команда давно не побеждала на выезде. «Удинезе» на своем поле будет сражаться изо всех сил. Клубы могут не выявить сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.20.

Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче команды преуспеют в атакующих действиях и смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.85