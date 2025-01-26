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    Догонит ли «Санкт-Паули» «Унион» Берлин?

    «Санкт-Паули» — «Унион» Берлин. Хозяева на три очка отстают от соперника, но смогут ли они его догнать? На что ставить в матче Бундеслиги 26 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 1.83

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Унион» Берлин
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    Морган Гилавоги
    В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» на своем поле примет «Унион» Берлин. Встреча пройдет 19 января и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Унион» Берлин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Января 2025 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 19:30 Унион

    Унион

  • Берлин
    •

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 18-ти туров чемпионата Германии набрал 17 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 14-й позиции с отрывом в три балла от зоны плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге и шесть пунктов от зоны вылета, тогда как отставание от соперника составляет три очка.

    Санкт-Паули — Унион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Хайденхаймом» (2:0).

    Перед этим в 17-м туре чемпионата Германии коллектив из Гамбурга также на выезде уже потерпел поражение от «Бохума» с минимальным результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Зайбт, Бюрхерт, Цоллер, Алерс, Вагнер, Метс, дисквалифицирован — Смит.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Санкт-Паули» выиграл лишь раз при двух проигрышах.

    Такая форма вроде как не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если проблемы соперника и фактор своего поля.

    Морган Гилавоги и Йоханнес Эггештайн — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с тремя голами.

    «Унион» Берлин

    Турнирное положение: «Унион» Берлин по итогам 18-ти туров чемпионата Германии набрал 20 очков и борется за выживание в элите.

    Команда занимает 13-е место и на три балла опережает нынешнего соперника, а также на шесть пунктов — зону плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал победу над «Майнцем» (2:1).

    Перед этим в 17-м туре чемпионата Германии клуб уже остался без очков, уступив в домашних стенах «Аугсбургу» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Огбемудия, Илич, Пртаин, Фогт, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Унион» Берлин три раза проиграл при одной победе.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть преимущество своего поля у соперника.

    Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Санкт-Паули» забивала только одна команда

    • в пяти из семи последних матчей «Унион» Берлин забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлин проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.05, победа «Унион» Берлин — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивала только одна команда. При этом в девяти из 10-ти их последних домашних поединков по крайней мере один из соперников не забивал.

    Между тем, последний сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлин проиграл.

    Ставка: «Санкт-Паули» победит за 2.55

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    «Санкт-Паули» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 26.01.2025. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Санкт-Паули» «Унион» Берлин?
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