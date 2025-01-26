В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» на своем поле примет «Унион» Берлин. Встреча пройдет 19 января и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Унион» Берлин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 18-ти туров чемпионата Германии набрал 17 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 14-й позиции с отрывом в три балла от зоны плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге и шесть пунктов от зоны вылета, тогда как отставание от соперника составляет три очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Хайденхаймом» (2:0).

Перед этим в 17-м туре чемпионата Германии коллектив из Гамбурга также на выезде уже потерпел поражение от «Бохума» с минимальным результатом 0:1.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Зайбт, Бюрхерт, Цоллер, Алерс, Вагнер, Метс, дисквалифицирован — Смит.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Санкт-Паули» выиграл лишь раз при двух проигрышах.

Такая форма вроде как не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если проблемы соперника и фактор своего поля.

Морган Гилавоги и Йоханнес Эггештайн — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с тремя голами.

«Унион» Берлин

Турнирное положение: «Унион» Берлин по итогам 18-ти туров чемпионата Германии набрал 20 очков и борется за выживание в элите.

Команда занимает 13-е место и на три балла опережает нынешнего соперника, а также на шесть пунктов — зону плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал победу над «Майнцем» (2:1).

Перед этим в 17-м туре чемпионата Германии клуб уже остался без очков, уступив в домашних стенах «Аугсбургу» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Огбемудия, Илич, Пртаин, Фогт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Унион» Берлин три раза проиграл при одной победе.

Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть преимущество своего поля у соперника.

Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Санкт-Паули» забивала только одна команда

в пяти из семи последних матчей «Унион» Берлин забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлин проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.05, победа «Унион» Берлин — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивала только одна команда. При этом в девяти из 10-ти их последних домашних поединков по крайней мере один из соперников не забивал.

Между тем, последний сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлин проиграл.

Ставка: «Санкт-Паули» победит за 2.55