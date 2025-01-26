Райо Вальекано
Жирона
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 20-ти поединков испанского первенства набрал 26 очков и борется за выход в еврокубки.
Команда находится на 10-м месте в таблице и на четыре балла отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на семь пунктов опережает зону вылета (18-20-я позиции).
Райо Вальекано — Жирона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура испанского первенства «Райо Вальекано» на чужом поле разошелся миром с «Осасуной» (1:1).
Перед этим в 1/8 финала Кубка страны мадридский клуб уже в чужих стенах оказался слабее «Реал Сосьедада» с результатом 1:3.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Хони Монтиель и Рауль де Томас, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Райо Вальекано» не выиграл после двух побед кряду.
Это свидетельствует о заурядной форме хозяев, что сулит им не лучшие шансы на победу, тем не менее, с учетом преимущества своего поля и проблем соперника, который при этом сыграл в Лиге чемпионов посреди недели, они все же немалы.
Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с четырьмя голами.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» после 20-ти поединков испанского первенства набрала 28 очков и также претендует на попадание в еврокубки.
Команда находится на восьмой позиции и всего на два балла отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на два пункта опережает своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках седьмого тура Лиги чемпионов клуб на выезде потерпел поражение от «Милана» (0:1).
Перед этим в 20-м туре испанского первенства «Жирона» на своем поле также осталась ни с чем, уступив «Севилье» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Мигель Гутьеррес и Миовски.
Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах «Жирона» проиграла после двух побед кряду (последние пришлись на Ла Лигу).
Это свидетельствует о не лучшей форме каталонцев, что не сулит им хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, проблемы соперника все же могут позволить им набрать очки.
Кристиан Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах «Райо Вальекано» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» забивали больше 2,5 голов
- в шести из восьми последних матчей «Жирона» проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.00, победа «Жироны» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
И хотя в трех из четырех последних матчей гостей было иначе, фактор результативности матчей фаворита должен стать решающим в данном случае.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20