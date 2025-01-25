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    «Мальорка» — «Бетис». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примера, 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Бетис»
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    «Мальорка»
    25 января в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Бетис». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Января 2025 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 16:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» в таблице Ла Лиги находится в топ-6. Клуб набрал 30 очков в 20 встречах.

    У «Мальорки» 9 побед, три ничьи и 8 поражений. Команда забила 19 голов и пропустила 25 мячей.

    Мальорка — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Мальорка» провалила начало 2025 года. Ранее команда потерпела три поражения кряду.

    В текущем месяце «Мальорка» уступила «Понтеведре», мадридскому «Реалу» и «Вильярреалу». В трех встречах «островитяне» не забили ни одного гола. У клуба явный кризис в атаке.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: У «Мальорки» неплохие шансы в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Безусловно, команда постарается выполнить данную задачу.

    В предстоящем матче «Мальорка» идет фаворитом. Болельщики рассчитывают, что клуб наконец-то прервет полосу неудач и одержит первую победу в 2025-м году.

    В 2024 году «Мальорка» уступила «Бетису» в родных стенах со счетом 0:1. Это было 27 января. Но в гостях 23 сентября «островитяне» смогли отпраздновать викторию (2:1).

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» располагается в нижней части таблицы Примеры. Клуб находится на 12-й строчке.

    У «Бетиса» 6 побед, 7 ничьих и 7 поражений. Разница мячей составляет 22-26.

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  • 22/01/2025

    • Последние матчи: Как и «Мальорка», «Бетис» пока не впечатляет в 2025-м году. Команда 4 января одолела «Уэску» в Кубке Испании. Однако затем были три поражения кряду.

    До этого «Бетис» уступил «Вальядолиду» (0:1) и «Алавесу» (1:3) в Ла Лиге, а также вылетел из Кубка Короля от «Барселоны» (1:5).

    Состояние команды: У «Бетиса» сейчас непростой период. Команда проигрывает матч за матчем. Также клуб завершил выступление в Кубке Испании.

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    В четырех матчах 2025 года «Бетис» забил лишь три гола. В атаке команда смотрится бледно. Если в ближайшее время результаты не улучшатся, то «Бетис» рискует оказаться рядом с зоной вылета. Сейчас у клуба есть более-менее комфортный отрыв в шесть очков.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Однако и «Мальорка» нацелена порадовать фанатов положительным результатом.

    Статистика для ставок

    • «Мальорка» и «Бетис» ранее потерпели по три поражения кряду

    • В четырех матчах 2025 года «Бетис» забил лишь три гола

    • В прошлом году команды в очных встречах обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: «Мальорка» на своем поле постарается прервать полосу неудач. У команды есть шансы завоевать три очка.

    Ставка: Победа «Мальорки» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды забьют на двоих минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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    «Мальорка» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. Хозяева отпразднуют победу?
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