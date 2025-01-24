24 января в 20-м туре нидерландской Эредивизии «Хераклес» дома примет «Утрехт». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хераклес» — «Утрехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хераклес»

Турнирное положение: Клуб из города Алмело с 18 очками идет на 14 месте в таблице, но красную зону обходит лишь на четыре пункта.

«Хераклес» смог выиграть только четыре игры из 18 проведенных, шесть раз сыграл вничью и восемь матчей проиграл, разница мячей составляет 21:34.

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Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке чемпионата «черно-белые» смогли в выездной встрече одолеть аутсайдера «Алмере Сити» со счетом 2:0. Перед этим же они на своем поле расписали мировую с роттердамской «Спартой» 1:1 и были разгромлены в гостях «Фейеноордом» 2:5.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хераклес» вышел победителем из своего последнего матча чемпионата страны, обыграв аутсайдера лиги. И этой викторий он прервал свою 6-матчевую серию без викторий в рамках Эредивизии, где трижды сыграл вничью в родных стенах и потерпел три выездных проигрыша, но два из них с минимальным счетом. И во всем этом 8-матчевом отрезке команда не забивала только в двух случаях и всего раз не пропускала.

«Утрехт»

Турнирное положение: Данный коллектив с 40 набранными очками идет третьим в таблице, уступая шесть пунктов лидеру и на четыре балла опережает ближайшего преследователя.

«Утрехт» 12 встреч выиграл, четыре поединка свел миром и трижды уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 36:29.

Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата Нидерландов «трехцветные» в родных стенах поделили очки с «АЗ Алкмар», сыграв со счетом 0:0. А перед этим они в Роттердаме смогли обыграть преследователя «Фейеноорд» со счетом 2:1 и неожиданно дома уступили с крупным счетом 2:5 середняку «Фортуне» Ситтард.

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Состояние команды: «Утрехт» в отрезке своих шести предыдущих встреч в рамках чемпионата страны потерпел только одно фиаско, крупно уступив дома середняку лиги. В пяти остальных поединках данного периода коллектив три раза сыграл вничью, причем дважды мировые были результативными, и отпраздновал всего две виктории, обе которые были гостевыми. И отметим еще тот факт, что команда забивала в 11 из 12 своих предыдущих матчах.

Статистика для ставок

«Утрехт» в гостях в текущем чемпионате еще не уступал, выиграв семь раз при двух ничьих

В первом круге «Утрехт» обыграл «Хераклес» на своем поле со счетом 1:0

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Утрехтом» — 1:0 и 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Утрехта» — 1.95, победа «Хераклеса» — 3.70, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Учитывая тот факт, что «Утрехт» в этом чемпионате в гостях играет очень сильно, да и в последнее время только обыгрывал «Хераклес», то на викторию гостей здесь и поставим.

Рекомендуемая ставка: победа «Утрехта» за 1.95.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на то, что «Утрехт» сможет в этом поединке забить больше одного раза, ведь коллектив демонстрирует неплохую результативность, особенно в гостях.

Ставка: ИТ «Утрехта» больше 1,5 1.90.