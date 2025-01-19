19 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы проводят бледноватый сезон. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» набрал всего 17 очков в 17 турах. А вот отличилась команда всего лишь 14 забитыми мячами в чемпионате.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Берлинцы дома проиграли «Аугсбургу» (0:2).

А вот до того команда по всем статьям уступила «Хайденхайму» (0:2). При этом поединок с «Хольштайном» также завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках «Унион» забил 3 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Йосип Юранович, Фредерик Роннов — травмированы. Том Роте — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Берлинцы нынче пребывают в состоянии грогги. Команда лишь на 3 очка опережает опасную зону.

Матчи с «Майнцом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Унион» победил 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать свою серию неудач. Да и оборона команды дает результативные сбои реже 2 раз за матч.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» сражаются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Майнц» довольно неплохо атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Байеру».

До того команда нанесла поражение «Бохуму» (2:0). Да и поединок с «Айнтрахтом» завершился для нее победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Майнц» проводит относительно неплохой отрезок. «Карнавальники» до последней коллизии победили трижды кряду.

При этом «Майнц» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и кадровых пробоин у команды фактически нет.

«Карнавальники» лишь на 2 очка отстают от зоны Лиги чемпионов. Да и в плане реализации у команды относительный порядок.

Безусловно, номинальные гости постараются вернуться на победный путь. Плюс оппонент нынче переживает непростые времена.

Статистика для ставок

«Майнц» пропускает в среднем чаще раза за матч

«Унион» в среднем забивает реже гола за матч

«Майнц» не может одолеть берлинцев уже почти 4 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Карнавальники» нынче выглядят сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы с реализацией.

«Майнц» вполне способен прибавить в плане реализации, да и закрепиться в первой шестерке явно постарается.

Ставка: Победа «Майнца» за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10